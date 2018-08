Genova, caos Funerali di Stato: familiari 17 vittime “no passerelle”/ Crollo ponte Morandi, 38 morti accertati

Strage Genova, caos Funerali di Stato: familiari di 17 vittime "strappano", «no alle passerelle, lo Stato è colpevole». Crollo ponte Morandi, 38 morti accertati: si cercano 10-20 dispersi

17 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

Come se non bastasse la tragedia avvenuta lo scorso 14 agosto a Genova - con il crollo del Ponte Morandi in quel maledetto snodo centrale dell’intero traffico della Liguria - ora arrivano le polemiche e la divisione ulteriore tra i familiari delle vittime, già provati da giorni terribili che nessuno vorrebbe vivere. Nella vigilia dei primi Funerali di Stato per le vittime del Morandi, arriva lo “strappo” di ben 17 delle 38 famiglie coinvolte nel crollo del viadotto: domani alle 11.00 nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova l’Arcivescovo di Genova, Cardinal Angelo Bagnasco, celebrerà le solenni esequie di Stato alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno già istituto di lutto nazionale in tutto il Paese per quella tragedia immane. Il problema è che per alcuni familiari questa occasione di preghiera e lutto viene vista come una inutile passerella per politici, tutto il contrario di quello che invece sperano e desiderano nel giorno in cui dovranno dire addio ai loro amati. «Non vogliamo una cerimonia farsa», spiega il padre di uno dei 4 ragazzi morti di Torre del Greco. «Mio figlio non diventerà un numero nell'elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane, farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri: non dobbiamo dimenticare. Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. E' un dolore privato e non servono passerelle. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve più accadere», ha scritto su Facebook il padre di Giovanni Battiloro. FOCUS PONTE DI GENOVA: CHI SONO LE VITTIME - ULTIME NOTIZIE LIVE - CASO CONCESSIONI AUTOSTRADE

38 I MORTI ACCERTATI, 10-20 I DISPERSI

38 morti, 16 feriti e purtroppo ancora 10-20 dispersi: questo il conteggio delle vittime, finora, mentre ancora i Vigili del Fuoco proseguono nel terzo giorno di scavi e ricerche senza sosta. La polemica sui Funerali di Stato e le “passerelle” hanno visto però peggiorare ulteriormente il clima già triste e deprimente attorno a quel ponte-fantasma venuto giù in un tragico mezzogiorno pre-Ferragosto. Al posto delle 4 bare dei ragazzi di Torre del Greco ci saranno le loro fotografie, visto che i funerali effettivi si terranno oggi pomeriggio in forma privata, «Non è un no ai funerali di Stato, ma la necessità di condividere il proprio dolore con le famiglie» ha provato a smorzare i toni il sindaco di Torre del Greco, come riportato dalla Stampa. Hanno comunque preferito esegue private i familiari di 17 delle 38 vittime accertate del crollo: come scrive il Secolo XIX, «I famigliari di altre 7 vittime non hanno ancora sciolto la riserva sui funerali di Stato. E al cerimoniale della Prefettura di Genova non resta che gestire con diplomazia l’imbarazzo di una cerimonia dimezzata dalla rabbia e dalla sfiducia». La mamma di Gerardo Esposito, altra vittima del Morandi, è ancora più dura: «È lo Stato che ha causato questo, non si devono permettere di farsi vedere: la passerella di politici è stata vergognosa». Il clima è questo e Bagnasco domani avrà il difficile compito di invitare tutti alla calma, alla riflessione e soprattuto alla preghiera affinché tutte le vittime, senza distinzioni, possano riuscire ad affidare al Signore quei corpi martoriati da una tragedia inaccettabile.

© Riproduzione Riservata.