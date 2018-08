Incendio in Gallura: 30 abitazioni evacuate/ Ultime notizie Santa Teresa: chiesto intervento di due Canadair

Incendio in Gallura: 30 abitazioni evacuate in via precauzionale. A causa del forte vento le fiamme si sono spostate verso il cento abitato, massiccio intervento dei VdF.

17 agosto 2018 Emanuela Longo

Incendio in Gallura: 30 abitazioni evacuate (LaPresse)

Questo venerdì 17 agosto sono divampati due gravi roghi in Sardegna che hanno smosso la grande macchina antincendio regionale. Le fiamme si sono diffuse a Santa Teresa di Gallura ed a Stintino, entrambe le località in provincia di Sassari, destando non poca paura. Stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, infatti, sono state diverse le abitazioni fatte evacuare in via precauzionale. Nello specifico, il primo incendio divampato in Gallura intorno alle ore 15.00 ha coinvolto la località Torre Lango Sardo interessando al tempo stesso anche la macchia mediterranea e conifere. In questo caso, gli occupanti di circa una trentina di abitazioni sono stati invitati a lasciare la propria casa fino al completamento delle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ciò è stato ritenuto necessario a causa del vento che in poco tempo ha portato ad estendere il rogo anche nei pressi delle abitazioni.

LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

E' stata senza ombra di dubbio una giornata intensa e molto impegnativa, quella vissuta dai vigili del fuoco in Sardegna, chiamati a domare due importanti incendi in Gallura. La macchina dei soccorsi allertata nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15.30, ha visto l'impiego di numerose squadre via terra non solo dei vigili del fuoco ma anche della protezione civile ai quali si sono aggiunti anche i volontari e gli uomini dell'agenzia Forestas. Necessario inoltre l'intervento di due Canadair e di due elicotteri della flotta regionale impegnati per quasi due ore nel lancio di bombe d'acqua sulla zona. La richiesta dei mezzi aerei, come spiega Unione Sarda, è stata resa necessaria a causa del forte vento maestrale che ha pericolosamente spinto le fiamme verso il centro abitato teresino in particolare la zona di via Romagna, in prossimità della spiaggia di Rena Bianca. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose e/o a persone ed attualmente sono in corso le operazioni di bonifica della macchia mediterranea, la quale è stata bruciata per circa un ettaro e mezzo.

