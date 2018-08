Katie, storia di un trapianto del viso / A 18 anni si è sparata in faccia, ecco come è adesso

Dopo lo sparo a 18 anni, Katie Stubblefield ha un volto nuovo: ecco la sua incredibile storia, caratterizzata da numerosi interventi nell'arco di quattro lunghi anni.

Katie Stubblefield

Tanti interventi nel corso degli ultimi quattro anni per riavere un volto. A diciotto anni Katie Stubblefield cercò di togliersi la vita sparandosi con un colpo di pistola sul volto. Un tentativo fallito che ha comunque provocato gravissime conseguenze sulla sua vita. La giovane, ovviamente, è rimasta sfigurata in seguito all'incidente e oggi, all'età di ventidue anni, è ufficialmente la più giovane paziente americana ad aver effettuato un trapianto facciale. Katie ha raccontato gli sviluppi delle sue ultime operazioni in una intervista al National Geographic, che le ha dedicato la copertina di settembre ed un interessante documentario online. Dopo l'accaduto la ragazza non riusciva nemmeno più a respirare, mangiare o masticare era diventato impossibile. Ma soprattutto era rimasta senza un volto. Grazie alla lunga serie di interventi di questi ultimi anni adesso Katie ha la possibilità di vivere una seconda vita.

Katie Stubblefield, trapianto del viso a 18 anni: l'intervista

"Ora ho questa possibilità di ripartire con una seconda vita - ha detto entusiasta ai microfoni delle tv - sono soltanto all'inizio di un nuovo capitolo". Katie vuole mettere da parte un passato molto complicato, caratterizzato da gravi problemi adolescenziali, con il tradimento del fidanzatino dell'epoca che la fece crollare in un incubo. Poi tanti problemi gastrointestinali cronici, la perdita del lavoro dei genitori e infine lo sparo. "Non sapevo neppure cosa fosse un trapianto di faccia - ha raccontato Katie - e quando i miei genitori mi hanno spiegato tutto mi sono sentita entusiasta all'idea di poter avere ancora un volto". I problemi non sono finiti per Katie, ma adesso può tornare a vivere una vita più normale. E' questo il desiderio del dottor Gastman che l'ha operata: "Il mio primo desiderio è che Katie possa essere felice. Questo è un primo passo, ma spero che possa arrivare a un buon livello di normalità".

