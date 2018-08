Mestre, incendio e colonna di fumo nero: a fuoco un camper/ Ultime notizie video, danneggiate altre 8 vetture

Mestre, incendio e colonna di fumo nero: fiamme partite da un camper hanno coinvolto altri otto mezzi. L'intervento dei vigili del fuoco, giallo sulle cause del rogo.

17 agosto 2018 Emanuela Longo

Mestre, incendio e colonna di fumo nero (Da video Facebook)

Paura a Mestre dove oggi, 17 agosto, poco dopo le ore 13.00 sono giunte presso i vigili del fuoco decine di telefonate di cittadini spaventati dalla comparsa in lontananza di una fitta colonna di fumo nero. A riferire l’allarme che ha tenuto un’intera città con il fiato sospeso è il quotidiano Corriere del Veneto nell’edizione online, che ha poi spiegato la provenienza di quella preoccupante nube nera. Tutto sarebbe stato scaturito da un grave incendio partito da un camper e che si sarebbe poi esteso ad altre vetture che si trovavano parcheggiate nelle immediate vicinanze. È accaduto in via Torino, davanti al Laguna Palace, dove sono prontamente giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Nel rogo sarebbero rimaste coinvolte, oltre al camper, altre otto automobili ma fortunatamente non sono state registrate persone coinvolte.

LA RICOSTRUZIONE

Non sono ancora chiare le cause del drammatico incendio divampato oggi a Mestre e partito da un camper, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici. Ben presto le fiamme avrebbero coinvolto altre otto vetture levandosi alte insieme alla densa colonna di fumo nero avvistata anche a distanza di svariati chilometri. Secondo la ricostruzione emersa da Il Gazzettino, da un’area vicinissima all’hotel si sarebbero propagate le fiamme poi estese alle altre auto parcheggiate davanti al Laguna Palace. I pompieri sono accorsi con quattro automezzi e quindici operatori, i quali hanno provveduto a spegnere il rogo, che intanto aveva coinvolto le auto attigue. Le vetture sono state in parte bruciate e danneggiate, così come il camper. Al momento sarebbero ancora in corso le operazioni di completo raffreddamento dei mezzi coinvolti ed il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rovinoso incendio.

