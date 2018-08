MILANO, PAURA PER I GENITORI DI SALVINI: FURTO IN CASA/ Ultime notizie, ladri portano via cassaforte

Milano, ladri in casa dei genitori di Salvini. Ultime notizie: azione casuale o si voleva colpire il ministro dell'interno? Il furto è avvenuto nella giornata di ferragosto

17 agosto 2018 - agg. 17 agosto 2018, 10.55 Davide Giancristofaro Alberti

Ladri in casa dei genitori di Salvini - LaPresse

Hanno letteralmente “smurato” la cassaforte dei genitori di Matteo Salvini e si sono portati via praticamente tutto: lo choc per i Salvini senior per fortuna è stato solo a “distanza”, come del resto era avvenuta nello stesso modo per il furto in casa Sala nel maggio scorso. I “topi d’appartamento” però pare siano stati più “bravi” questa volta visto che non hanno lasciato indizi all’interno della casa svaligiata: la speranza per gli inquirenti è che le immagini delle telecamere di videosorveglianza possano davvero dare quelle informazioni e dettagli in più che al momento mancano e che fanno latitare le indagini in queste prime ore dopo il furto. Il ministro è impegnato nel dramma di Genova e al momento ancora non ha commentato - e non è detto che lo farà - quanto avvenuto nell’appartamento dei suoi genitori: di certo, dopo la bomba nella sede della Lega ieri a Treviso e con questa notizia che viene da Milano le ultime ore sono state tutt’altro che “serene” per il vicepremier Salvini.. (agg. di Niccolò Magnani)

LADRI IN CASA DEI GENITORI DI SALVINI

I genitori di Matteo Salvini sono stati derubati nella loro abitazione sita a sud-ovest di Milano. Come riferito dai colleghi de Il Corriere della Sera, i ladri sono entrati nell’appartamento del padre e della madre del ministro dell’interno, nella giornata di giovedì, in mattinata, senza però segni evidenti di scasso. Le finestre e le porte dell’abitazione sita al quinto quinto piano di un palazzo in zona Primaticcio/Giambellino, non presentavano infatti rotture di particolare tipo, e gli inquirenti stanno quindi cercando di capire come abbiano fatto i “topi” ad intrufolarsi. Quando accaduto, i genitori di Salvini non erano in casa, erano fuori città per un paio di giorni, e il bottino è stato di tanta argenteria e di una cassaforte letteralmente divelta dalla sua sede.

FORZE DELL’ORDINE AL LAVORO

Subito sono scattate le indagini, con gli inquirenti che hanno provato a risalire ad eventuali impronte digitali, acquisendo inoltre le telecamere di sorveglianza site nella zona interessata. Proprio quest’ultimo aspetto fu fondamentale nello scavare le ladre rom che entrarono in casa del sindaco milanese, Beppe Sala, durante un weekend di fine maggio. Le forze dell’ordine stanno inoltre cercando di capire se il furto sia stato casuale, o se i ladri abbiano volutamente colpire la casa di Salvini senior, anche se tutto sembrerebbe puntare verso la prima ipotesi.

© Riproduzione Riservata.