Oliviero Toscani: “Dovevo passare per il ponte Morandi”/ "Benetton? Prendersela con lui è ingiusto”

Colui che ha creato tra gli anni Ottanta e Novanta quello definito lo “shockadvertising”, ora sta subendo una vera e propria “shitstorm”, uno dei fenomeni più dannosi che può nascere sui social network. Al centro della vicenda c’è Oliviero Toscani, fotografo avanguardista, che ha scattato le fotografie più famose per le campagne pubblicitarie Benetton. E siccome proprio la famiglia Benetton è stata presa di mira, essendo azionista di maggioranza di Atlantia, anche Toscani ha ricevuto lo stesso trattamento. Sotto la sua ultima fotografia, pubblicata attraverso il profilo Instagram del suo studio, si sono scatenati numerosi commenti in merito al crollo del ponte Morandi. “Vediamo un po’. Come lo vai a spiegare alle persone che hanno perso i loro cari, a chi ha perso casa, a chi è sfollato, tutto questo casino? Con una delle tue campagne fotografiche del c****?”, “Quelli di Genova non li riconoscete né tu né i Benetton, vero? Sempre bravi a pavoneggiarvi ma sulla pelle degli altri”.

“IL POPOLO ITALIANO È FRUSTRATO E INFELICE”

“Prendersela con i Benetton. Come se uno volesse speculare sulla vita degli altri. Ma se loro sono delle persone serissime. sì, sono sempre stati seri, hanno sempre fatto le cose al massimo. E lo dico io che ci ho lavorato insieme”, così Oliviero Toscani ha commentato la tragedia al Corriere della Sera. “Il popolo italiano è un popolo frustrato e infelice”, continua il fotografo che spiega, dal suo punto di vista, che il web e i giornali fanno di tutto pur di avere numeri più alti, anche speculare sulle tragedie. “Un quotidiano, l’altro giorno, ha creato una foto con me che reggo un quadro con la foto del ponte crollato. È tutto sciacallaggio per vendere”, ha continuato. Al Corriere della Sera, Toscani ha inoltre raccontato che anche lui sarebbe dovuto essere su quel ponte: “Martedì mattina stavo andando in Francia in moto con mio figlio e per fortuna, mentre stavo partendo mi ha chiamato un tecnico che doveva raggiungermi a casa. Ho dovuto aspettarlo. Grazie a quel ritardo sono partito un’ora e mezza dopo, se no sarei stato su quel ponte. Poi mi hanno chiamato quando ero a Ferrara: ‘Oliviero guarda che è crollato tutto. Ed era la strada che dovevo fare’”.

