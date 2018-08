Prosciutto San Daniele contraffatto/ Ultime notizie: 103 persone indagate, ben 270 mila prodotti sequestrati

Sequestrati a Pordenone 270mila prosciutti San Daniele Dop. L'accusa è a carico di più livelli della filiera produttiva, tra cui anche gli ispettori del Consorzio di tutela.

17 agosto 2018 - agg. 17 agosto 2018, 13.38 Rossella Pastore

Prosciutto San Daniele

Ben 103 persone sono finite sotto inchiesta con il reato di contraffazione della Dop «Prosciutto di San Daniele». Come riferito da diversi organi di informazione online, l’ipotesi è quella di associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti agroalimentari. In totale sono stati sequestrati ben 270mila prosciutti per un valore totale di 27 milioni di euro, e fra coloro finiti sul registro degli indagati vi sono persone fisiche ma anche società, allevatori, prosciuttifici, ispettori del consorzio di tutela e altri ancora. Truffa anche ai danni dello stato per ottenere il contributo previsto dalla comunità europea da 400mila euro, più un altro contributo del valore di 520 mila euro. Si tratta di un’inchiesta parallela a quella della procura di Torino, che ha svelato lo stesso sistema fraudolento nei confronti della Dop Prosciutto di Parma. Le forze dell’ordine hanno scoperto che venivano immessi sul mercato dei prodotti San Daniele, non scadenti o non buoni, ma semplicemente non corrispondenti ai requisiti necessari per ottenere il prestigioso titolo alimentare. Le indagini hanno portato alla luce questo imponente sistema di contraffazione grazie ad intercettazioni telematiche e ambientali, nonché all’analisi di campioni di sangue e di prosciutti, e infine, grazie alle confessioni di alcuni testimoni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BEN 27 MILIONI DI EURO DI BENI SEQUESTRATI

Si apre un'inchiesta sulla contraffazione del prosciutto Dop San Daniele, che vedrebbe coinvolti responsabili e impiegati macellai, allevatori, prosciuttifici e ispettori del Consorzio di tutela. Sedici le segnalazioni pervenute in Procura, tra le ipotesi di truffa per incassare il contributo comunitario del piano di svuluppo rurale. Tale premio, ammontante a 400mila euro, si andrebbe ad aggiungere all'ulteriore incentivo previsto per 520mila euro. I soggetti indagati, ad oggi, sono 103. L'accusa è di associazione a delinquere con finalità di frode in commercio. Contestualmente alla chiusura, sono stati emessi decreti di sequestro per 270 mila prosciutti dal valore di 27 milioni di euro. Scoperti anche i reati di natura fiscale e ambientale, per cui sono già sotto inchiesta 62 persone fisiche e 25 persone giuridiche. Tutti gli indagati appartengono alla filiera produttiva, di controllo e sanitaria del prosciutto Dop più buono d'Italia. L'inchiesta è parallela a quella della Procura di Torino, che ha fatto emergere le medesime ipotesi di reato in relazione alla Dop Prosciutto di Parma. Contestata anche la commercializzazione dei prodotti con certificazione "Aqua", il cui disciplinare è analogo a quello del San Daniele. Non solo: anche il Parmigiano reggiano è stato oggetto di frodi, sia all'estero che in Italia. L'elenco è lunghissimo: dal finto vino Chianti venduto on line, all'inchiesta in Piemonte che ha visto coinvolti una trentina di allevatori (su 3.960 accreditati Dop) operanti in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. L'accusa è gravissima: associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio aggravata.

