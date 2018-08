Roma, sparatoria in piazza Barberini/ Ultime notizie: colpi d'arma da fuoco uditi dai passanti, polizia indaga

Sparatoria questa notte a Roma - Pixabay

Una sparatoria si è verificata nella notte appena passata, quella fra il 16 e il 17 agosto, in quel di Roma. Come riferito dai colleghi dell’edizione online de Il Messaggero, lo scontro a fuoco è avvenuto in piazza Barberini, e ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni passanti che hanno udito i colpi di pistola: «Correte, si stanno sparando». Dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze, in zona si sono precipitati gli agenti di Polizia del Reparto Volanti e dei Commissariati Viminale e Esquilino.

LITE VIOLENTA, POI UNA RISSA

In base alle testimonianze raccolte, si sarebbe verificata una lite molto violenta, degenerata poi in una rissa fra tre persone, che si sarebbero lanciate addosso degli oggetti per poi spararsi l’un l’altro. I poliziotti hanno setacciato in lungo e in largo la zona, senza però ritrovare alcun bossolo ne tanto meno delle tracce ematiche: per le forze dell’ordine non vi sarebbe stata alcuna sparatoria, ma gli inquirenti sono comunque al lavoro per cercare di ricostruire la vicenda anche tramite l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza. L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 00:15 di ieri notte.

