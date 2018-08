San Giacinto/ Santo del giorno, il 17 agosto si celebra il canonico della cattedrale di Cracovia

Il 17 agosto si celebra San Giacinto confessore che fu canonico nella famosa cattedrale di Cracovia. Nato in una famiglia agiata ebbe la possibilità di studiare quando era giovane.

San Giacinto confessore, Santo del giorno

Il giorno 17 agosto, in diversi luoghi della penisola italiana si festeggia San Giacinto confessore. Questo Santo risulta essere estremamente apprezzato in diversi luoghi e la sua storia è affascinante ed interessante allo stesso tempo. Vale la pena scoprire di più sulla figura beata di San Giacinto Confessore, vedendo anche dove viene festeggiato e venerato in particolare questo santo e quali sono le altre celebrazioni che si festeggiano in Italia il giorno 17 agosto.

San Giacinto Confessore: storia agiografica

San Giacinto Confessore in origine nato Giacinto Odrovaz. Il suo luogo natale fu Kamien Slaski, una cittadina polacca. Non a caso, in molti luoghi questo santo è anche conosciuto con il nome di San Jacek Odrowaz. Fu papa Clemente VIII a proclamarlo santo, nell'anno 1594. Secondo la storia agiografica, San Giacinto Confessore nacque in una famiglia agiata e nobile. Grazie alle sue importanti radici, riuscì ad intraprendere gli studi nelle sue due materie preferite, vale a dire diritto canonico e teologia, materie che studiò a Cracovia. Per proseguire i suoi studi, San Giacinto Confessore molto probabilmente si spostò in diversi luoghi, visitando prima Praga, nell'odierna Repubblica Ceca e poi Bologna, in Emilia-Romagna. Dopo aver terminato gli studi, San Giacinto Confessore ebbe subito successo nella vita ecclesiastica e fu nominato sacerdote, diventando allo stesso tempo canonico, nella famosa cattedrale di Cracovia. Dopo questi avvenimenti, San Giacinto si diresse in Italia, in funzione di accompagnatore del suo vescovo. Ancora una volta, San Giacinto si fermò a Bologna sempre in compagnia del suo vescovo. Molto probabilmente, fu proprio nella città italiana che San Giacinto Confessore incontrò Domenico De Guzman, personaggio che ebbe una forte influenza su di lui. Non a caso, dopo l'incontro, San Giacinto decise di unirsi all'ordine dei Frati Predicatori. Dopo aver intrapreso il noviziato all'interno dei domenicani, San Giacinto partì per dei lunghi viaggi, portando un messaggio di pace ed unione a diversi popoli. San Giacinto Confessore fondò i conventi di Friesach, Danzica, Kiev e Cracovia. Inoltre, lavorando per papa Gregorio IX svolse la funzione di mediatore tra alcune chiese d'oriente e d'occidente. Sicuramente, la visione di San Giacinto Confessore era quella di un mondo unito, dove pace ed amore regnano sovrane fra l'intero genere umano.

Dove si festeggia San Giacinto Confessore?

Come si può intuire, San Giacinto Confessore ha un culto molto esteso, sia in Italia che nell'Europa intera. Non a caso, che San Giacinto Confessore è considerato il patrono della Lituania, nazione nord europea. Naturalmente anche in Polonia il santo risulta essere molto rispettato ed onorato. In Italia, molti sono i credenti ed i fedeli che sperano e si affidano a San Giacinto Confessore. In particolare, questo santo è festeggiato in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia.

Gli altri Santi del giorno 17 agosto

San Giacinto Odrovaz con titolo di confessore non è l'unico santo che viene celebrato e venerato durante il giorno 17 Agosto. Oltre a lui, ce ne sono altri che meritano una menzione speciale per le loro opere compiute durante la loro vita terrena. Tra questi è di dovere ricordare Santa Chiara di Montefalco, il papa Sant'Eusebio, Sant'Elia il giovane ed i martiri San Gerone e Enrico Canadell Quintana.

