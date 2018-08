Tremosine, vasto incendio sui monti/ Ultime notizie: pompieri al lavoro tutta notte, bruciati 30 ettari

Vasto incendio a Tremosine

Un vasto incendio si è verificato nelle scorse ore a Tremosine sul Garda, in provincia di Brescia (Lombardia). I monti sopra la nota località turistica hanno iniziato a bruciare a partire dalla tarda mattinata di giovedì, proseguendo per diverse ore, e arrivando a lambire le frazioni di Vesio e Villa, sulle montagne sopra la piana della Valle di Bondo. Come riferito dai colleghi di BresciaToday.it, le fiamme hanno bruciato in poco tempo una vasta quantità di terreno, circa 30 ettari di bosco in poche ore. I vigili del fuoco della compagnia di Salò, insieme ai volontari di Tremosine (un totale di circa 30 persone), stanno lavorando senza sosta per spegnere le fiamme.

IN AZIONE DUE ELICOTTERI E UN CANADAIR

All’opera anche due elicotteri e un aereo canadair per aiutare nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, proseguite anche durante la notte da poco passata. L’incendio non sembrerebbe essere di natura dolosa, visto che pare che sia stato provocato da alcuni piccoli focolai che si sono verificati negli scorsi giorni a seguito della caduta di un fulmine. Il vento delle scorse ore ha quindi aiutato a far diffondere le fiamme: il fronte attuale avrebbe una larghezza di circa 800 metri.

