Treviso, due ordigni davanti alla sede della Lega/ Ultime notizie, trappola per fare male: ecco gli autori

Treviso, due ordigni davanti alla sede della Lega. Ultime notizie, trappola per fare male: ecco chi sono gli autori di tale gesto che avrebbe potuto provocare dei feriti

Due ordigni nella sede della Lega di Treviso - LaPresse

Due ordigni sono stati piazzati nella sede della Lega Nord di Treviso, una delle più storiche, visto che ha dato i natali all’attuale governatore della regione, Luca Zaia, ma anche a sindaci come Giancarlo Gentilini, Gianpaolo Gobbo e Mario Conte. Una doppia bomba piazzata con l’intento di fare male, visto che si è trattato di una vera e propria trappola. Qualcuno ha piazzato un ordigno fatto poi esplodere nella notte fra domenica 12 agosto e lunedì 13 all’esterno della sede di Villorba. Nessuno si è accorto del fatto, se non dopo un comunicato pubblicato sul sito Roundrobin, che ha fatto precipitare i poliziotti sul luogo, assieme agli artificieri.

IL SECONDO ORDIGNO “TRAPPOLA”

Qui, come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, le forze dell’ordine hanno individuato il secondo ordigno “trappola”, posto sulla scala posteriore di accesso: un filo di nylon trasparente avrebbe innescato l’esplosione, e fortunatamente gli artificieri se ne sono accorti in tempo prima che ci scappasse il morto. Nel mirino degli inquirenti il comunicato di rivendicazione che porta la firma della Cellula Haris Hatzimihelakis/Internazionale nera, che se la prende contro le “violenze sistematiche attuate tramite il razzismo, il sessismo”, nonché “i respingimenti in mare e nei lager per immigrati in Europa ed Africa”. Sono attese novità a breve.

© Riproduzione Riservata.