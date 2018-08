ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: forte terremoto in Molise, sciame sismico nella notte (17 agosto)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: altre forti scosse di terremoto in Molise. Oggi chiude il calciomercato, il Milan tenta l'assalto a Milinkovic (17 agosto 2018)

17 agosto 2018 Fabio Belli

Ancora terremoto in Molise

Altre due forti scosse di terremoto si sono fatte registrare in Molise nella serata di giovedì 16 agosto. Epicentro a Montecilfone, dove si era fatta registrare anche la scossa di magnitudo 4.7 di martedì 14 agosto. La prima scossa della serata è arrivata alle ore 20.19, di magnitudo 5.1: si è sentita distintamente in Campania, Puglia e Abruzzo e in gran parte della costa Adriatica, e si è lievemente avvertita anche a Roma. Alle 22.22 altra forte scossa di magnitudo 4.4, anche in questo caso avvertita nelle regioni limitrofe. Nessun danno a cose o persone, fortunatamente, ma gente in strada soprattutto nella provincia di Campobasso, attrezzata a passare la notte in luoghi sicuri per paura di nuove scosse.

E' morta Aretha Franklin

L'icona del soul americano la cantante di colore Aretha Franklin è deceduta oggi a causa dell'aggravarsi del cancro al fegato che l'aveva colpita nel 2010. La donna che aveva 76 anni è stata per lungo tempo l'incarnazione della musica a stelle e strisce, una musica che con le sue sonorità fomentava il sogno americano. La donna come recita il comunicato rilasciato dalla famiglia si è spenta nella sua casa di Detroit, circondata dall'affetto dei familiari più stretti. Dopo che alla Franklin era stato diagnosticato il carcinoma la sua carriera ha rallentato ma non si è mai fermata, immutato invece il suo impegno nel campo dei diritti civili. Non sono state ancora rese note le date delle esequie.

Il governo frena sulla revoca ad Autostrade per l'Italia

Come sovente accade nel nostro paese all'indomani dei proclami altisonanti giunge l'ora dei fatti. Oggi il governo ha frenato bruscamente sulla revoca della concessione a Autostrade per L'italia, concessionaria a cui da subito è stata addossata la colpa del crollo del ponte Morandi a Genova, ponte che ha causato la morte di oltre 40 persone. La notizia al di la del clamore mediatico fa capire quanto confusa sia la situazione, con il ministro delle infrastrutture, il pentastellato Toninelli, che adesso parla di "eventuale" revoca delle concessione. Il cambio di rotta dell'esecutivo gialloverde oltre ad essere certificato sul blog delle stelle è confermato anche dall'altro vice premier, il leghista Salvini, che afferma che le questioni burocratiche saranno affrontate in un prossimo futuro.

Tragedia Genova, almeno 10 - 20 dispersi

Non si riesce neppure ad avere una stima esatta dei dispersi, che allo stato attuale almeno per il procuratore di Genova Francesco Cozzi sarebbero da dieci a venti persone. In tale contesto da evidenziare come i soccorritori continuano a lavorare senza sosta, la speranza che però va via via affievolendosi, è che nelle sacche d'aria ci possa essere ancora qualche persona viva. Intanto fissata la data per le esequie delle vittime, esse si terranno sabato prossimo alla presenza del capo dello stato Sergio Mattarella. Il bilancio potrebbe inoltre aggravarsi stante che nei vari ospedali della zona sono ricoverate ancora 10 persone, otto di esse sono in condizioni gravi mentre due sono in pericolo di vita. Sotto il punto di vista delle indagini lo stesso procuratore ha evidenziato che i rilievi inizieranno subito dopo che i vigili del fuoco metteranno in sicurezza la zona.

Aprilia, sparano dalla finestra a migrante

Ennesimo episodio di razzismo o ennesimo atto goliardico, a definire la questione ci penseranno le forze dell'ordine che ad Aprilia hanno formalizzato una denuncia a carico di tre ragazzi, che hanno ferito un cittadino di colore. I tre a quanto hanno accertato i militari dell'arma hanno utilizzato un fucile ad aria compressa, i colpi sparati dalla finestra dell'abitazione di uno di loro hanno ferito al piede un camerunese. L'uomo dopo essere stato medicato in ospedale è stato sentito dai militari, le indagini successive hanno portato ad alcune perquisizione e al ritrovamento dell'arma utilizzata dai ragazzi.

Calciomercato, ultimo giorno

Si chiude oggi il calciomercato estivo. C'è tempo fino alle 20 per chiudere le trattative di un'estate che da anni non era stata così ricca di colpi per le principali formazioni della Serie A. Il nome caldo dell'ultimo giorno è Sergej Milinkovic-Savic, ma la Lazio, anche per l'impossibilità di individuare un sostituto, difficilmente rinuncerà al serbo a questo punto, anche se il Milan proverà fino alla fine. Nel frattempo, il caso Modric-Inter finisce alla FIFA: il Real vuole denunciare i nerazzurri per comportamento scorretto nella trattativa.

