Verona, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da bus/ Ultime notizie Grezzana: stava sostituendo una ruota

Verona, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da bus durante sostituzione di uno pneumatico. La vittima è il titolare della medesima ditta di trasporti.

17 agosto 2018 Emanuela Longo

Verona, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da bus

Cresce drammaticamente il numero delle vittime sul lavoro, l'ultima registrata proprio oggi 17 agosto a Grezzana, in provincia di Verona. Un uomo è rimasto coinvolto in un infortunio mortale restando schiacciato da un autobus durante le operazioni di sostituzione di uno pneumatico mentre lavorava all'interno dell'azienda Angelini Bus. A darne notizia è Il Gazzettino nella sua edizione online, nonostante i dettagli sull'accaduto siano al momento molto scarni. Al lavoro al fine di fare luce sulla drammatica vicenda ci sono i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Secondo quanto emerso dai pochi dettagli trapelati, pare che l'operaio sia stato ucciso sul colpo dal pesante mezzo di trasporto che stava controllando e nonostante l'arrivo dei soccorsi per lui non c'era già più nulla da fare. I sanitari del 118 sono stati prontamente allertati per nessuna manovra di rianimazione si è rivelata utile. Sul posto dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Grezzana ed i vigili del fuoco di Verona il cui intervento è stato richiesto per il sollevamento del pesante autobus.

VITTIMA SCHIACCIATA DA BUS: ERA IL TITOLARE DELLA DITTA TRASPORTI

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30 quando la centrale operativa di Verona Emergenze è stata raggiunta dalla richiesta di aiuto in seguito al grave infortunio avvenuto sul lavoro. Secondo quanto reso noto dal Corriere del Veneto, la vittima sarebbe un imprenditore e titolare della medesima ditta di trasporti Angelini Bus nella quale stava lavorando quando è rimasto schiacciato sotto un autobus. Si trovava nel piazzale della sua azienda di via Asiago mentre stava eseguendo dei normali controlli quando il mezzo lo ha travolto, uccidendolo. La vittima è Lino Angelini, 79 anni, residente a Roverè Veronese. I traumi riportati sarebbero stati così gravi al punto che il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. Stando a quanto reso noto da TgVerona.it, Angelini abitava a Roverè Veronese. Dopo la tragedia sono stati subito avvisati dell'accaduto il figlio Cristian (contitolare della ditta) e la moglie della vittima che sono arrivati pochi minuti dopo sul luogo della tragedia.

