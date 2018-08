Alberto Airola, tenta il suicidio senatore M5s/ Ultime notizie, come sta? Le lettere scritte alla famiglia

Alberto Airola, senatore M5s tenta il suicidio. Ultime notizie Torino, come sta? Le lettere scritte alla famiglia prima dell'estremo gesto e i dubbi sui motivi

Alberto Airola (Facebook)

Alberto Airola, senatore del Movimento 5 Stelle tenta il suicidio: questa l’indiscrezione pubblicata sull’edizione odierna de La Stampa. L’esponente pentastellato avrebbe infatti tentato l’estremo gesto nella notte di giovedì 16 agosto 2018 nella sua abitazione di borgata Aurora. Airola è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento nella vasca in una pozza di sangue, con al suo fianco un flacone di ansiolitici. Ma non solo: prima di tentare il suicidio, il politico avrebbe inviato una lettera alle forze dell’ordine, per fugare i dubbi sulla paternità del gesto, e un’altra lettera diretta alla sua famiglia. L’allarme è stato dato dalla sorella Gisella Airola, che ha raggiunto l’abitazione del senatore nella notte preoccupata per le condizioni del fratello. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco: secondo il quotidiano piemontese, da ieri sera non sarebbe in pericolo di vita.

ALBETO AIROLA, TENTATO SUICIDIO

Membro della Commissione di Vigilanza Rai dal 2013 al 2018, Alberto Airola è stato rieletto senatore alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018. Noto per le sue posizioni No Tav, il politico ha tentato così di farla finita due giorni fa: La Stampa sottolinea che non si sa nulla delle motivazioni alla base del gesto. Fortunatamente è stata scongiurata la tragedia: decisivo l’intervento della sorella Gisella, medico agopunturista, accortasi delle condizioni sempre peggiori del fratello. Ricordiamo inoltre che un anno fa, nel settembre del 2017, il senatore del Movimento 5 Stelle è stato brutalmente aggredito e picchiato da due uomini di origine nordafricana: i due ventenni lo hanno preso a calci e pugni per le proteste del politico, che aveva lamentato il chiasso in zona. Tra i due fatti non c’è alcun legame.

