Benetton, festa a Cortina dopo il crollo del ponte Morandi/ "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia"

Benetton, festa a Cortina d'Ampezzo dopo il crollo del ponte Morandi. Il portale La Verità fa sapere: "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia a Genova"

18 agosto 2018 Anna Montesano

Benetton famiglia

La tragedia di Genova, il crollo del ponte Morandi è ancora davanti agli occhi di tutti gli italiani. Giorni di lutto nazionale, di silenzio e di dolore ma, a quanto pare, non per tutti. I Benetton, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero invece festeggiato il giorno successivo alla tragedia con una bella grigliata, tipica di Ferragosto. Poche ore dopo la strage di Genova, con il crollo del ponte gestito da Autostrade per l'Italia (società controllata dalla dinastia di Ponzano), i Benetton hanno confermato la tradizionale riunione estiva a Cortina d'Ampezzo. Qui, però, non si sarebbero limitati ad un pranzo familiare, bensì ad una vera e propria festa con circa novanta invitati. È questo, infatti, che fa sapere il portale La Verità, con tanto di dettagli che fanno infuriare il web.

"PARTY A CORTINA PER 90 INVITATI"

Sul noto portale infatti si legge: "Una festa a casa di Giuliana Benetton, 81 anni, che con i fratelli Luciano, Gilberto e Carlo, è proprietaria del gruppo tessile di Ponzano Veneto - e ancora - Una bella grigliata di pesce. Un party organizzato per una novantina di invitati sul prato di una villa in località Cojana, il quartiere più elegante della Perla delle Dolomiti [...] Un pranzo raffinato, affidato al catering del ristorante 'Da Celeste' di Venegazzù, nel Trevigiano". Un racconto che, sul web, sta già scatenando la furia del popolo italiano. C'è comunque da sottolineare come il primo messaggio dei Benetton dopo la tragedia sia arrivato anche 24 ore dopo il fatidico Ferragosto. Un messaggio attraverso il quale la famiglia ha espresso il proprio cordoglio.

© Riproduzione Riservata.