Cagliari, voli dirottati a causa di un fulmine / Colpita la pista 32, microlesione sull'asfalto

Un nubifragio colpisce la città di Cagliari provocando allagamenti e disagi. I voli sono stati dirottati su altri aeroporti, un fulmine ha microlesionato l'asfalto della pista 32.

Cagliari, voli dirottati

Pioggia, vento e fulmini su Cagliari e sul suo aeroporto, colpito da un'improvvisa ondata di maltempo. Il nubifragio ha provocato il ritardo e il dirottamento di alcuni voli su Alghero, Trapani, Palermo e Catania. Durante la giornata, soprattutto nel corso delle ultime ore, una raffica di fulmini ha messo in ginocchio il cagliaritano, colpendo la zona aeroporto. Addirittura uno di questi ha colpito la pista 32, provocando una microlesione sull'asfalto. Tanto spavento ma nulla di particolarmente grave, l'aeroporto è attualmente aperto, soltanto alcuni aerei hanno optato per uno scalo su altri aeroporti per motivi di sicurezza.

Cagliari, i voli dirottati su altri aeroporti

A causa delle fortissime piogge delle ultime ore, alcuni voli diretti a Cagliari si sono spostati su altri aeroporti. Dirottato ad Alghero, ad esempio, il volo in arrivo da Milano Linate, mentre numerosi voli hanno accumulato diversi minuti di ritardo, tra cui gli aerei provenienti da Francoforte, Monaco, Vienna e Milano Malpensa. Ritardo anche per i voli in partenza, insomma la serata all'aeroporto di Cagliari è stata scombussolata a causa del maltempo. Le abbondanti piogge di queste ultime ore hanno inoltre provocato tanti disagi in città, con allagamenti di abitazioni e negozi. Decine le richieste di aiuto pervenute ai vigili del fuoco. Situazione da monitorare.

© Riproduzione Riservata.