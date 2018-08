Crollo Genova, Concessioni Autostrade: Conte avvia la revoca/ Caos ponte e penali: “dovevano saper prevenire”

18 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

«Il disastro di Genova è un fatto oggettivo e inoppugnabile e che l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia», così il premier Conte nel duro attacco contro Aspi (Autostrade per l’Italia). Tra riferimenti tecnici, cavilli e nodi “legali”, il caso delle concessioni ad Autostrade è uno dei punti più complicati dell’intera vicenda drammatica sul crollo del ponte di Genova. Il Governo con una mossa “accelerata” - dopo il freno messo, pare, dalla Lega che non era così convinta a revocare subito le concessioni ad Aspi - ha di fatto avviato l’iter della revoca con un lungo comunicato del Premier Conte: «Il governo tramite la competente direzione del ministero dei Trasporti, ha formalmente inoltrato ad Autostrade per l'Italia la lettera di contestazione che avvia la procedura di revoca». In seguito, il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha precisato in un lungo post su Facebook la posizione del Mit e del Governo: «il mio ministero ha chiesto formalmente ad Autostrade per l’Italia di fornire entro 15 giorni una dettagliata relazione per dimostrarci se e come ha agito, in merito alla manutenzione del ponte Morandi, secondo gli oneri e gli obblighi che gli competono come ente gestore di quel tratto di autostrada».

«Inoltre - aggiunge ancora il Ministro fidato di Luigi Di Maio - «ci aspettiamo che Autostrade si mostri collaborativa su eventuali iniziative a titolo di risarcimento danni a persone e beni, naturalmente a sue spese, come peraltro previsto dalla convenzione. Vogliamo che la città torni alla sua quotidianità. E vogliamo anche giustizia. Il sistema delle concessioni autostradali deve essere ribaltato. E il Governo del cambiamento sente in modo profondo l'importanza di questa missione». Ricordiamo che la concessione in merito non è solo del tratto di A10 ma anche di tutti gli altri tratti delle Rete Autostrade Italiana (circa 25) che sono gestite da Aspi tramite Atlantia (una controllata della famiglia Benetton). FOCUS PONTE GENOVA: SCONTRO GOVERNO-AUTOSTRADE - VITTIME & FUNERALI DI STATO

IL NODO CONCESSIONI

Ma il problema di fondo rimane, al netto dei cavilli e di tutti gli aspetti “nascosti” di un contratto che è secretato negli archivi di Stato: lo ha spiegato bene ieri il ‘nostro’ Paolo Annoni in un focus proprio sulle possibili conseguenze di un gesto così estremo fatto dal Governo in un momento così delicato. Come ha poi spiegato brillantemente il vicedirettore del Giornale Nicola Porro, nella sua “Zuppa” quotidiana su Facebook, il problema sulle penali si rifletterà direttamente sull’immenso piano di ricostruzione che la città di Genova dovrà provvedere nei prossimi anni. Il problema infatti non è che vengano revocate le concessioni ma che si possa, anzi si debba, far pagare ad Autostrade “fino all’ultimo euro” i danni per la scarsa manutenzione fatta. Non solo, spiega Porro, «si dovrebbe far pagare anche tutto il piano di bonifica dell’area e magari anche contributi per ricostruire le case sottostanti il nuovo ponte Morandi che verrà ricostruito». Il premier Conte ha poi rilanciato sulle prossime mosse che dovrà fare il Governo a partire da settembre: «convocheremo tutti i concessionari delle infrastrutture". L'obiettivo è stilare "un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con specifica quantificazione delle risorse destinate a questo scopo: li costringeremo a impegnarsi in un programma di riammodernamento delle infrastrutture destinando ad esso risorse più proporzionate e adeguate agli utili che ne ricavano». Il nodo però resta: chi e come pagherà i danni e le “sviste” che sono costate oltre 40 morti sotto un viadotto genovese?

