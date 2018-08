Emiro del Qatar a Brindisi dopo 21 anni/ Voleva ringraziare nonna Teresa: "mi ospitò per usare il bagno"

L'emiro del Qatar torna a Brindisi 21 anni dopo per ringraziare la signora Teresa che lo ospitò per utilizzare la toilette. Una storia divertente, ma soprattutto vera.

Al Thani (lapresse)

Dal Qatar a Brindisi per ringraziare nonna Teresa. L'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, fondatore della famosissima rete televisiva Al Jazeera, è tornato in Italia in questi giorni, attraccando con il suo lussuoso yacht nel porto di Brindisi, per salutare una persona a lui speciale. Al Thani voleva riabbracciare la signora Teresa, che gli diede tutto il suo sostegno quando l'uomo ne aveva davvero bisogno. Una storia che ha dell'incredibile e che fa sorridere. L'emiro infatti aveva deciso di visitare Brindisi tanti anni prima e durante la sua escursione in città aveva avuto bisogno urgente di un bagno. All'epoca, essendo quella zona ancora poco turistica, non trovò alcun locale aperto, così la signora Teresa decise di ospitarlo per la toilette: "Prego, entri, vada pure nel mio bagno" gli disse la donna. Poi lui ripartì per il suo viaggio. Un gesto che evidentemente Al Thani non ha dimenticato e a ventuno anni di distanza è tornato per dire grazie.

Emiro a Brindisi, la signora Teresa invitata in Qatar

L'emiro è stato accolto con grande affetto dalla signora Teresa, davanti ad un buon caffè hanno scambiato quattro chiacchiere con il resto della famiglia trascorrendo una giornata in totale spensieratezza. Una visita inaspettata, ma comunque gradita. Al Thani ha voluto manifestare tutto il suo affetto e la sua riconoscenza per quel gesto generoso. E così dal Qatar ha portato anche qualche regalo alla donna e a tutti i suoi cari. Un pensiero per ricambiare l'ospitalità ricevuta anni prima, inoltre il reale ha deciso di invitare la famiglia di Teresa nella sua abitazione per trascorrere il prossimo natale in Qatar. Un legame destinato a diventare ancora più forte nel tempo tra Al Thani e nonna Teresa.

© Riproduzione Riservata.