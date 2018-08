GAETANO GIFUNI È MORTO/ Simbolo delle istituzioni, fu segretario generale del Quirinale

Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.

18 agosto 2018 Rossella Pastore

Gaetano Gifuni

"Gaetano Gifuni ha servito le istituzioni della Repubblica passando attraverso molte fasi della nostra storia. È stato un insigne giurista, un grande funzionario parlamentare e un devoto collaboratore di diversi Presidenti della Repubblica. Ho avuto modo di conoscerlo bene, in particolare, durante gli anni della mia presidenza alla Camera dei Deputati. L'Italia perde un uomo di grande valore e le istituzioni dovranno ricordarlo come merita". Così Pier Ferdinando Casini, che anticipa in una nota la notizia del decesso. Gaetano Gifuni non c'è più: è stato il simbolo delle istituzioni per almeno due presidenze (Scalfaro e Ciampi), e la sua scomparsa è un duro colpo per la politica italiana.

CENNI BIOGRAFICI

Nato a Lucera (FG) il 25 giugno 1932, Gifuni è stato Segretario generale del Senato per ben 17 anni. Nel corso della sua carriera, ha conosciuto almeno 7 Capi di Stato: Amintore Fanfani, Giovanni Spagnolli, Tommaso Morlino, Vittorino Colombo, Francesco Cossiga, Giovanni Malagodi e Giovanni Spadolini. Fu Ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Fanfani (nel 1987), ma il suo mandato durò solo tre mesi. Degna di nota la sua militanza in Confindustria, che lasciò dopo quattro anni nel 1959. Laureato in giurisprudenza, entrò a Palazzo Madama superato il concorso. Suo figlio, Fabrizio Gifuni, è un attore e regista teatrale vincitore di un David di Donatello.

