GENOVA, PONTE MORANDI: 5 ANCORA DISPERSI/ Ultime notizie, Di Maio: "Crollo? Colpa marchette del passato"

Genova, ponte Morandi: 5 ancora dispersi. Il bilancio aggiornato parla di 38 morti e di un totale di 8-9 feriti ancora in ospedale. Di Maio attacca: "Crollo colpa marchette del passato".

Ponte Morandi, foto da Lapresse

Si continua a scavare e a cercare, perché la speranza di trovare qualcuno in vita dopo il crollo del ponte Morandi di Genova sarà pure ridotta al lumicino, ma ancora c'è. Nello specifico dovrebbero essere 5 le persone rimaste intrappolate al di sotto delle macerie del viadotto venuto giù martedì scorso, tra cui la famiglia Cecala di Oleggio (Novara), papà Cristian, mamma Dawna e la piccola Crystal, diretti verso un traghetto mai preso che avrebbe dovuto portarli in vacanza all'Isola d'Elba. Il timore è che i loro nomi possano andare ad aggiungersi alla lunga lista di morti, 38, che ha già reso il crollo del ponte Morandi una delle pagine più nere della cronaca italiana. E proprio oggi sarà giornata di lutto nazionale, con i funerali di Stato riservati alle vittime le cui famiglie hanno accettato questa soluzione. Davanti alle più alte cariche sfileranno solo 18 delle 38 vittime totali: più della metà hanno rifiutato le onorificenze che alcuni parenti hanno già definito "una farsa". CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI SUL PONTE MORANDI DI IERI, 17 AGOSTO

DI MAIO ALL'ATTACCO: "CROLLA COLPA DELLE MARCHETTE DEL PASSATO"

Ma di pari passo con la cronaca, la vicenda del ponte Morandi ha una connotazione tutta politica, con il governo che ha dato ufficialmente il via all'iter che dovrebbe portare alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Nella maggioranza tra i più agguerriti vi è senza dubbio Luigi Di Maio, il vicepremier che in una lettera inviata ai parlamentari M5S afferma che "il crollo del ponte Morandi è figlio di tutti i trattamenti privilegiati e delle marchette fatti ad Autostrade per l'Italia". Secondo il capo politico del M5s, "molti dei personaggi politici che hanno permesso tutto questo, oggi o lavorano per Autostrade per l'Italia o sono loro consulenti. Uno su tutti Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, passato per il Cda della società che gestisce le autostrade spagnole comprate dai Benetton con i soldi dei pedaggi degli italiani".

ASPI PENSA A PIANO DI INTERVENTI

Dunque da una parte il racconto dei soccorsi e il bilancio del tragico crollo del ponte Morandi, il tutto mentre infiammano le polemiche politiche sulle responsabilità di quanto accaduto. C'è anche da pensare al "dopo", però. A ciò che dovrà giocoforza accadere quando, tra un po' di tempo, i riflettori su questa vicenda si spegneranno e bisognerà iniziare a parlare di ricostruzione, di sfollati che hanno bisogno di case in cui vivere, di collegamenti da ripristinare. In questo senso, come riportato dall'Ansa, Autostrade per l'Italia, Atlantia ed Edizione Holding, stanno pensando di realizzare un piano di interventi per la zona del crollo che interesserà sia le famiglie delle vittime e sia coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni. Di questo si è discusso nel corso di una riunione svoltasi ieri mattina cui hanno preso parte anche i rappresentanti di alcuni studi legali. Le tre società - fa sapere l'Ansa - hanno studiato tutti i possibili interventi da realizzare per far fronte all'emergenza scaturita dal crollo del ponte. Di questo si continuerà a discutere probabilmente anche in occasione dei consigli di amministrazione di Autostrade per l'Italia (21 agosto) e Atlantia (22 agosto).

