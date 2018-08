Incidente in A14, Tir contro guard-rail / Nello scontro coinvolta anche un'automobile

Incidente in A14, Tir contro guard-rail: è stata coinvolta anche una macchina. Il tutto è accaduto sull'A14 di Ancona in direzione sud, il tratto è stato chiuso al traffico.

18 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Incidente in A14, Tir contro guard-rail - La Presse

Nella giornata di oggi c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A14 in direzione sud. All'uscita di Ancona un autoarticolato frigorifero con targa straniera è andato ad urtare violentemente il guard rail per poi finire al centro della carreggiata dove si è scontrato con un'automobile. I vigili del fuoco hanno estratto il camionista che era rimasto nella cabina del suo tir, accartocciata dopo l'urto. Sul posto è arrivata rapidamente un'ambulanza che ha prestato cure sul luogo dell'incidente all'uomo prima che questo fosse trasportato al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona. Anche le due persone che erano a bordo dell'autovettura sono state portate nello stesso ospedale per effettuare degli accertamenti del caso anche se non dovrebbero avere nulla di preoccupante se non un forte shock in seguito a quanto accaduto.

TRAFFICO TUTTO IL POMERIGGIO SULL'A14

L'incidente che ha visto coinvolto un tir e un'automobile sull'A14 ha creato notevoli disagi durante l'arco di tutta la giornata. Tanto che è stato deciso di tenere chiuso al traffico lo svincolo autostradale anche per rimuovere i mezzi che erano rimasti fermi al centro della carreggiata. Non è da escludere che possano esserci delle complicazioni sul tratto anche nella giornata di domani quando sarà necessario capire con più precisione quali saranno i reali danni apportati al manto stradale e se ci saranno dei lavori da fare. Il consiglio è quello di utilizzare con meticolosità il portale ufficiale e di riferimento delle autostrade italiane.

