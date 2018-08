KOFI ANNAN È MORTO/ L’ex Segretario generale dell’Onu a 80 anni ci lascia dopo una malattia

È morto Kofi Annan, l'ex Segretario generale dell'Onu, il primo di colore. Nel 2001 aveva vinto il Premio Nobel per la pace. Aveva anche una sua fondazione

18 agosto 2018 Bruno Zampetti

Kofi Annan (Lapresse)

È MORTO KOFI ANNAN

Kofi Annan è morto. La notizia è arrivata pochi minuti fa. La famiglia ha dato l’annuncio con un lungo post su Twitter, attraverso l’account ufficiale dell’ex Segretario generale dell’Onu. Si legge quindi che l’uomo è deceduto dopo una breve malattia, con al fianco i suoi familiari. I quali chiedono anche che venga rispettata la loro privacy. Notizie su funerali ed eventi in memoria dell’uomo saranno diffuse più avanti, probabilmente sempre attraverso i canali informativi della Fondazione Kofi Annan. La sede della Fondazione si trova a Ginevra ed è quindi probabile che il decesso sia avvenuto in Svizzera, anche se non ci sono indicazioni specifiche, salvo wikipedia che indica in Berna la città della morte dell’ex numero uno delle Nazioni Unite. Nato in Ghana nel 1938, Kofi Annan aveva quindi compiuto da poco 80 anni.

LA CARRIERA E IL NOBEL PER LA PACE

Il giovane Kofi Annan, dopo aver studiato negli Stati Uniti e in Svizzera, era riuscito a entrare nell’Organizzazione mondiale della sanità nel 1962. Alla fine degli anni Settanta ha iniziato a lavorare direttamente per le Nazioni unite, dove negli anni Novanta divenne “Undersecretary-General”. Nel 1996 il gande salto con la nomina a Segretario generale, primo di colore nella storia dell’organizzazione sovranazionale. Restò in carico fino al 2006. Nel 2012 fu nominato inviato speciale in Siria, ma lasciò l’incarico dopo pochi mesi avendo constatato che l’Onu era molto divisa sul tema. Si è sempre impegnato per la pace e per l’Africa, tanto che oltre a presiedere la sua fondazione era a capo di The Elders, l’organizzazione creata da Nelson Mandela. Nel 2001 aveva ricevuto il Premio Nobel per la pace.

