LICOLA, CREPE SUL PONTE DELLA DOMIZIANA/ Chiuso il viadotto vicino a Pozzuoli

Chiuso il ponte della Domiziana a Licola, vicino a Pozzuoli. È stato notato un foro sull'asfalto e sono quindi in corso degli accertamenti tecnici sulla struttura

18 agosto 2018 Bruno Zampetti

Immagine d'archivio (Lapresse)

LICOLA, CHIUSO IL PONTE DELLA DOMIZIANA

Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova aumentano le segnalazioni di chiusura di alcuni tratti stradali ritenuti a rischio. A Pozzuoli, in località Licola, è stato chiuso il ponte sulla Domiziana. Come riporta il sito de Il Mattino, il Presidente dell’Associazione Licola Mare Pulito ha segnalato ai vigili urbani e al Comune che si era aperto un buco ed erano comparse delle crepe. Per consentire i rilievi da parte dei tecnici, e probabilmente anche in via precauzionale, il traffico è stato dirottato. Non mancano ovviamente dei disagi per chi doveva recarsi sul litorale. Tuttavia, la sicurezza è decisamente importante ed è meglio che i tecnici possano approfondire la situazione della struttura prima di riaprire eventualmente al traffico il suo attraversamento.

NOTATO UN FORO SULL’ASFALTO

“Questa mattina percorrendo il tratto di Domiziana direzione Licola Borgo ho notato un foro nel asfalto mi sono fermato e infilando una canna e vedendo la profondità ho chiamato il Sindaco Vincenzo Figliolia il quale si è attivato facendo arrivare sul posto prima i vigili urbani e poi i pompieri per le verifiche al cavalcavia. Che intanto era stato chiuso per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza. Un grazie al Sindaco per essere intervenuto celermente facendo controllare la struttura che speriamo venga riaperta al più presto”. Questo il post che ha scritto Umberto Mercurio, Presidente dell’Associazione Licola Mare Pulito sulla pagina Facebook dell’Associazione stessa, sulla quale si possono anche vedere le foto del buco apertosi sull’asfalto del ponte.

© Riproduzione Riservata.