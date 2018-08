Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 99/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 18 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.99/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto regaleranno delle nuove emozioni a tutti i giocatori che parteciperanno all'estrazione di oggi. Questa sera verranno estratti i nuovi numeri vincenti e la Sisal decreterà anche i premi da distribuire in tutte le città d'Italia. Che cosa è accaduto nell'appuntamento precedente? La statistica ha visto primeggiare il 10eLotto grazie ad una vincita di un appassionato della provincia di Lecco, di Castenovo: 9 numeri indovinati su 10 totali ed un premio da 100 mila euro. La provincia di Monza-Brianza, Nova Milanese, ha realizzato invece un premio da 20 mila euro con 9 numeri su 10, mentre 12 mila euro sono stati vinti da un vincitore di Domodossola, che si è posizionato al terzo posto della Top 3. La prima vincita del Lotto invece è stata centrata dalla provincia di Venezia, grazie ad un giocatore di Zanè che ha vinto 60 mila euro. La vincita è stata centrata con una quaterna su Tutte le ruote. 45 mila euro invece per un appassionato della provincia di Casera, di Caianello, con 45 mila euro in premio e terno e ambo realizzati su Napoli. Si unisce inoltre un vincitore di Acri, in provincia di Cosenza, con un premio da più di 23 mila euro grazie a terno secco su Genova.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire ed avrà un valore di 27,6 milioni di euro per l'estrazione di oggi. Il concorso di questa sera riazzera il pallottoliere delle vincite anche per le quote minori, in seguito alla comparsa del 5+1. L'ultimo appuntamento del gioco ha visto infatti tre fortunelli realizzare la vincita più alta in palio, che sfiora 138 mila euro. Al secondo posto invece sei giocatori che hanno centrato il 4+ ed il premio da più di 9 mila euro, seguiti da 31 appassionati che hanno indovinato il 5 del valore di 4.313,29 euro. Ridotto invece il premio del 4, che scende fino a 94,62 euro e azzeccato da 1.708 giocatori. Il premio del 3+ è di 1.193 euro per 124 appassionati. 11,93 euro è il bottino donato a 36.476 vincitori grazie al 3, mentre il 2 è ritornato ad un premio da 5 euro tondi, realizzato da 363.121 appassionati. La quota minore delle vincite variabili si affianca quindi alla più piccola delle SuperStar, sempre con un premio da 5 euro. In questo caso i vincitori sono stati tuttavia 13.969. I tagliandi vincenti abbinati alla vincita del 2+ sono stati invece 1.462, per un premio da 100 euro ciascuno, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati vinti da 7.209 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti di oggi promettono di regalare tanti premi a tutti i giocatori della Sisal. O per lo meno a tutti coloro che riusciranno a diventare vincitori, grazie alle combinazioni che sceglieranno di registrare in ricevitoria. Molti sono ancora in alto mare e non parliamo di sicuro della nuotata di fine agosto che tanti italiani si preparano a fare, prima del rientro nelle rispettive città. I numeri da giocare rimangono spesso un'incognita per gli appassionati più indecisi, che possono comunque fare affidamento sulla nostra Rubrica e sulla saggezza della smorfia napoletana. La news che vogliamo analizzare oggi con voi ci riporta indietro nel tempo fino al novembre scorso. Fortunata la partita di un calciatore inglese, Ryan Colclough, che mentre era impegnato a realizzare una vittoria importante con il Doncastr per il campionato della Football League, ha scoperto che la moglie stava per partorire. Due goal per il calciatore, prima di poter scappare in ospedale ad assistere al lieto evento. Cosa svela la smorfia: abbiamo il calciatore, 89, la partita, 80, il parto, 8, la moglie, 11, e la nascita, 30. Come Numero Oro scegliamo invece la fortuna, 90.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del SuperEnalotto e se il Jackpot verrà realizzato da uno dei giocatori in gara. Non è solo la sestina a preoccupare gli appassionati della Sisal, ma anche la possibilità di vincere una delle quote minori. Spesso il gioco ha premiato i vincitori più fortunati con bottini consistenti, a prescindere dall'estrazione del montepremi. Quanti si sono ritrovati impreparati, ad affrontare un evento così gioioso quanto problematico? Subito dopo aver stappato la nostra bottiglia di champagne, vorremo di certo compiere una prima e piccola spesa con il premio appena realizzato. Molti tuttavia si ritroveranno in piena confusione, indecisi su quale progetto merita la nostra attenzione. La nostra Rubrica promette di segnalarvi una nuova iniziativa di KickStarter, che all'occorrenza potrebbe fare al caso vostro. Piacerà di certo ai proprietari di cani e gatti, che potranno sbizzarrirsi con Laser Lunch e giocare con i propri amici a quattro zampe. Il dispositivo è ricaricabile e permette di interagire e divertirsi con il proprio pelosetto, grazie ad un puntatore laser e la possibilità di sfruttare un piccolo inserto per inserire un croccantino o un bocconcino prelibato. Si creerà così non solo un momento di gioco fra umano e animale, ma anche un'interazione che prevede una piccola ricompensa. Ideale per cuccioli e cani e gatti adulti, Laser Lunch prevede un goal di 21.833 euro da realizzare in 22 giorni.

