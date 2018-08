Luigi Abbruzzese, 'ndrangheta: arrestato boss latitante/ Ultime notizie, era il capo dell'omonima cosca

Immagine di repertorio (Pixabay)

'Ndrangheta, arrestato boss latitante Luigi Abbruzzese: blitz delle forze dell’ordine in Calabria per assicurare alla giustizia uno dei ricercati più pericolosi. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, gli investigatori dello Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con l’ausilio della Polizia Scientifica, hanno individuato e arrestato il latitante Luigi Abbruzzesse. Irreperibile dal 2015, il ventinovenne è stato bloccato e ammanettato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza: come sottolineato, era nell’elenco dei boss ricercati più pericolosi. Un arresto di prestigio per la Polizia, con Luigi Abbruzzese che è il capo dell’omonima cosca, egemone nella Sibaritide. L’uomo è stato condannato in appello a venti anni di reclusione per traffico di droga e, inoltre, è destinatario di una misura cautelare, nuovamente per droga.

ARRESTATO GIUSEPPE ABBRUZZESE

I dettagli dell’arresto, effettuato in quel di Cassano allo Ionio, verranno rivelati in una conferenza stampa in programma alle ore 10.00 di oggi, sabato 18 agosto 2018, presso la Questura di Cosenza. Un’altra vittoria delle forze dell’ordine, con il boss latitante che al momento della cattura aveva con sé due pistole, munizioni e anche un documento falso. La ‘ndrina, operante nel Cosentino, negli ultimi anni ha subito diversi duri colpi: nell’agosto del 2012 la squadra mobile e la direzione centrale Polizia anticrimine hanno arrestato a Cosenza il presunto capo del clan Franco Bruzzese, che era stato condannato a dodici anni di reclusione per associazione mafiosa e rapina. Nel 2015, invece, la Guardia di Finanza ha arrestato 33 persone in una maxi-operazione tra Puglia, Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia: coinvolti alcuni esponenti del clan calabrese.

