TERREMOTO MOLISE, M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso, due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte

Terremoto Molise, M 5.1 a Montecilfone: ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione.

Sono giorni di tensione e di paura a Montecilfone, ma più in generale a Campobasso e in tutto il Molise, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter verificatasi alle ore 20:19 di gioverdì. Da allora è stato un continuo ripetersi di movimenti tellurici, alcuni ascrivibili alla categoria "scosse di assestamento", altri talmente forti da far tremare i polsi della popolazione. L'ultimo terremoto di una certa entità si è verificato questa notte, per la precisione quando la mezzanotte era passata da 48 minuti. Come descritto dal report diramato dalla Sala Sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il terremoto ha fatto registrare una magnitudo di 3.3 sulla scala Richter, con epicentro localizzato nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 41.86 e longitudine 14.87, a 5 km a SE da Montecilfone.

NUOVA SCOSSA M 2.9 A MONTECILFONE

Ma quella di magnitudo 3.3 sulla scala Richter non è stata l'unica scossa verificatasi nella giornata di oggi a Montecilfone, Campobasso, in queste prime ore di sabato 18 agosto. Sempre la Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) informa che alle ore 5:25 ha avuto luogo un terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter, il cui epicentro è stato individuato nel punto di coordinate geografiche 41.87 di latitudine e 14.88 di longitudine. L'ipocentro del sisma è stato localizzato ad una profondità nel sottosuolo di 28 km. L'elenco dei comuni situati nel raggio di 10 km dall'origine del movimento tellurico, comprensivo cioè di quelli che hanno avvertito maggiormente l'impatto del terremoto, è il seguente: Montecilfone (CB), Guglionesi (CB), Palata (CB), Larino (CB), Tavenna (CB) e Guardialfiera (CB).

