Camorra, suicida Pietro La Torre/ Mondragone, era lo zio del boss psicologo Augusto: soffriva di depressione

Camorra, suicida Pietro La Torre: ultime notizie, l'ottantottenne era lo zio del boss psicologo Augusto. Soffriva di depressione: si è ucciso con un colpo di pistola

Camorra, suicida Pietro La Torre: l’episodio si è verificato ieri a Mondragone, comune del litorale di Caserta, con l’ottantottenne che ha messo fine alla sua vita con un colpo di pistola all’interno della sua abitazione di via San Francesco d’Assisi. Il camorrista è noto per essere lo zio del più noto Augusto La Torre, considerato uno dei capi della camorra casertana e noto anche come “boss psicologo” per aver conseguito la laurea in carcere nel corso del periodo da collaboratore di giustizia. Come riportato da Il Mattino, Pietro La Torre era pregiudicato per reati di camorra ed era considerato organico al clan fondato dal fratello di Tiberio. L’uomo ha utilizzato una Beretta con matricola cancellata per compiere l’estremo gesto: a dare l’allarme il figlio, che ha contattato immediatamente le forze dell’ordine.

Il Mattino evidenzia che Pietro La Torre era stato arrestato per l’ultima volta tre anni fa: nel 2015, insieme al figlio Luciano, è stato ammanettato dai carabinieri per il reato di usura nell’ambito di una indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo le prime indiscrezioni, l’ottantottenne soffriva di depressione: disposta l’autopsia. Cronaca Caserta sottolinea che l’uomo sarebbe morto per un colpo di pistola al petto: il magistrato di turno del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma, che verrà trasferita successivamente all’istituto di medicina legale di Caserta. La prima ipotesi è quella di un gesto volontario, ma gli investigatori sono ancora al lavoro: le indagini continuano, attesi aggiornamenti sulla vicenda.

