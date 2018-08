Crollo ponte, Procuratore Genova “Stato abdica controllo”/ Revoca concessione Autostrade, male privatizzazione

Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Critica a privatizzazione: caso revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi

19 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

Il Procuratore di Genova, Francesco Cozzi, fin dalle prime ore di indagini sul fronte ponte Morandi era stato nettissimo: «non è una fatalità, qui ci sono delle gravissime responsabilità». Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce che da un lato le indagini sono solo all’inizio e avranno bisogno di un po’ di tempo per mettere insieme tutto l’immenso materiale raccolto; dall’altro però, Cozzi non lascia scampo a responsabilità di Autostrade per l’Italia e - novità - anche allo stesso Stato. Ecco dunque cosa intende la procura di Genova per «colpevole», almeno in questa prima fase d’indagini: «Premesso che l’indagine è in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento più generale: io ho qualche difficoltà ad accettare l’idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza. Come se avesse detto al privato, veditela tu». Un attacco insomma non tanto sottile contro la privatizzazione, intesa come fatta (forse male) nella gestione dell’A10 e della manutenzione in generale dei viadotti e ponti sparsi per mezza Italia. FOCUS PONTE GENOVA: SCONTRO AUTOSTRADE-GOVERNO - VITTIME E DISPERSI

LA CRITICA AD AUTOSTRADE E IL CASO REVOCA

Secondo Cozzi, la norma che disciplina le convenzioni «fa sospettare uno sbilanciamento del rapporto dalla parte del privato» e questo è un principio sbagliato, secondo il procuratore genovese responsabile delle indagini. «Lo Stato si è ritagliato un ruolo riguardante soprattutto il controllo del rapporto fra investimenti e ricavi, il giusto prezzo dei pedaggi, l’inflazione... Meno la sicurezza delle infrastrutture», attacca Cozzi che però non intende allora l’esatto opposto, ovvero la nazionalizzazione delle Autostrade. «nel momento in cui lo Stato abdica alla funzione di controllo ci vorrebbe almeno un’agenzia terza che garantisse la sicurezza, non il concessionario stesso. Credo che il crollo del ponte Morandi porti a ripensare tutta la materia». Inutile ribadire che da qui in avanti, a livello politico, il vero vulnus da risolvere e “snodare” è il caso della revoca delle concessioni che il Governo intende (ha avviato l’iter nella giornata di venerdì, qui tutte le informazioni) perseguire contro Aspi, nonostante le scuse emerse ieri dai vertici di Autostrade. «Vicine alle vittime, ma le responsabilità andranno accertate», ha spiegato l’ad Castellucci generando non poche polemiche ancora in queste ore. Sul ruolo di Aspi, il procuratore Cozzi ha spiegato «maggiori responsabilità sono in capo al concessionario, cioè Autostrade chiaro. Maggiori poteri, maggiori oneri, maggiori responsabilità. E io aggiungerei anche maggiori guadagni».

