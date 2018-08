Eliminare l'ora legale?/ In Europa consultazione: 4.6 milioni di opinioni dai cittadini

19 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ormai da fin troppo tempo si fa che parlare della possibile eliminazione dell'ora legale, cosa che in tempi non troppo lontani potrebbe diventare effettiva. Nelle scorse settimane, trai l 4 luglio e il 16 agosto, infatti la Commissione europea tramite internet ha lanciato un questionario che ha raccolto le opinioni di 4.6 milioni di cittadini. A rivelarlo è il portavoce Christian Spahr che ha dichiarato grande soddisfazione per la pronta risposta dei tanti cittadini coinvolti. Ha specificato infatti: "Si tratta di un vero e proprio record e nelle prossime settimane vi comunicheremo i risultati". La sensazione è che si vada verso l'eliminazione definitiva dell'ora legale per tanti motivi alcuni pratici e altri legati anche a situazioni decisamente più importanti che coinvolgono addirittura la salute. E' di marzo uno studio americano che dimostrava come con l'ora legale sale la probabilità di avere un infarto.

LA RICHIESTA ARRIVA DA LITUANIA E FINLANDIA

In queste ore si parla molto dell'abolizione dell'ora legale dopo che è stato rivelato che verranno presi in seria considerazione i questionari compilati online da oltre 4.5 milioni di cittadini europei. Sono due gli Stati che si erano fatti sentire dalla Commissione europea per questa scelta drastica e cioè la Finlandia e la Lituania. La prima chiedeva direttamente l'abolizione del cabio dell'ora ogni sei mesi, mentre la seconda una revisione del sistema ora in vigore per andare a tenere conto delle differenze geografiche. Da lì la svolta con il Parlamento europeo che a febbraio aveva bocciato la richiesta di eliminare l'ora legale, ma aveva proposto alla Commissione di andare a chiedere proprio ai cittadini quale fosse la loro preferenza.

