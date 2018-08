Fulmine colpisce albero di una barca nell’Isola di Pietro di Morandi/ Video Carloforte: boato e fiammata

Carloforte, dove è stata girata la fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, colpito da un terribile temporale: un fulmine colpisce in pieno l'albero di una barca.

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Isola di Pietro: fulmine colpisce barca

Carloforte, nel Sud-Ovest della Sardegna, è un piccolo comune divenuto celebre nei mesi scorsi per essere stato il set della fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi. Proprio lì, dove lo scorso giugno l'amatissimo cantautore attivo sui social è tornato per le riprese della seconda stagione della fiction Mediaset, nelle passare ore si è abbattuto un terribile temporale. In tanti hanno filmato il tremendo acquazzone che ha colpito il paese ed i video sono inevitabilmente finiti sui social, dove sono stati condivisi centinaia di volte. Il filmato però che più di tutti ha attratto l'attenzione degli utenti di internet è quello che immortala l'attimo esatto in cui un fulmine colpisce in pieno l'albero di una imbarcazione ormeggiata. Quello che ne emerge è una scena apocalittica, quasi da film (o da fiction per restare in tema) ma questa volta assolutamente reale! Il violento acquazzone con fulmine annesso è stato ripreso da una barca ferma a poca distanza ed il filmato amatoria ha prontamente fatto il giro del web.

FORTE TEMPORALE SU CARLOFORTE

Un fortissimo acquazzone, l'ennesimo di questo pazzo agosto in Sardegna e non solo, si è abbattuto nelle passate ore anche a Carloforte, luogo caro a Gianni Morandi poiché lo ha ospitato nelle scorse settimane in occasione della seconda stagione de L'Isola di Pietro, fiction prossimamente su Canale 5. E' il classico esempio di evento atmosferico estremo, quello mostrato nel filmato pubblicato su YouTube e nel quale chi riprende il temporale in corso non si aspettava certo di doversi imbattere in un fulmine dalle conseguenze drammatiche. Il rumore della pioggia battente è stato così interrotto per un solo istante e per un tempo brevissimo da un boato al quale è seguita la fiammata. Il fulmine si è abbattuto così sull'albero di una imbarcazione poco distante mandandola in fiamme. Eventi di tale portata sono frequenti soprattutto in questo periodo. Restano comunque esemplari le immagini riprese seppur in modo amatoriale e che vi riproponiamo a seguire.

