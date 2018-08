Fulmine in spiaggia nel Cosentino: colpiti 2 fratelli, uno grave/ Piombino 48enne salvo con massaggio cardiaco

19 agosto 2018 Niccolò Magnani

Fulmini in spiaggia (Pixabay)

Due episodi simili e gravissimi che hanno letteralmente incendiato il pomeriggio di un normale 19 agosto: un fulmine ha squarciato una spiaggia di Paola, nel Cosentino, colpendo due fratelli originari di Lamezia Terme (uno è molto grave). A Piombino invece (per la precisione, a Vignale-Riotorto) ad essere colpito è stato un 48enne: stesso risultato, ma per fortuna in questo secondo caso un medico gli ha di fatto salvato la vita. Andiamo con ordine e partiamo dalla Calabria: due fratelli di 66 e 57 anni sono rimasti feriti dopo che un fulmine li ha colpiti mentre stavano facendo una passeggiata in riva al mare. Un breve ma fortissimo temporale li ha sorpresi, fino alla drammatica saetta che li ha colpiti: il 66enne purtroppo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Lamezia Terme, mentre il 57enne è stato condotto a Paola ma non ha riportato gravi lesioni.

FULMINE IN SPIAGGIA A PIOMBINO: SALVO PER MASSAGGIO CARDIACO

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118, esattamente come avvenuto in Toscana: anche se in questo secondo caso, il “grosso” era stato fatto da un medico che ha assistito alla scena choc in spiaggia ed è subito intervenuto. Il 48enne originario di Bagno a Ripoli (Firenze) stava prendendo il sole su un’amaca in spiaggia quando anche qui un breve ma roboante temporale lo ha sorpreso: colpito da un fulmine, l’uomo è andato in arresto cardiaco e solo l’intervento lesto del medico lì presente lo ha di fatti salvato. Come spiega l’Ansa, «un medico e un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Sul posto è poi arrivato l'elicottero Pegaso e altri sanitari si sono calati con il verricello: dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito all'ospedale di Grosseto». Le condizioni non sono gravi e il 48enne, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

