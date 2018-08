Genova, ponte Morandi: Mit “crollo dovuto a concause”/ Ultime notizie, domani prima consegna delle case

Ponte Morandi, ultime notizie Genova: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti

19 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

Dal primo sopralluogo della commissione ispettiva del Mit sotto le macerie del ponte Morandi crollato a Genova, arrivano importanti novità che gettano ulteriore “indecifrabilità” sull’immediato futuro ricco ancora di troppe domane e pochissimi punti fermi: «il crollo potrebbe essere stato determinato da una serie di concause e non solo dalla rottura di uno strallo». Roberto Ferrazza - Presidente della Commissione del Ministero dei Trasporti - spiega così le ultimissime novità emerse da un nuovo sopralluogo avvenuto nella mattinata di oggi. Dunque non solo stralli “ceduti” o tiranti spaccati, si profilano nuove e “parallele” possibili spiegazioni che hanno portato al crollo del viadotto Morandi sul torrente Polcevera: a riguardo, Ferazza spiega «Il ponte si è prima piegato e poi è caduto. Ci sono stati diversi fattori che hanno determinato il crollo del viadotto». Le polemiche non si fermano tanto sul fronte delle indagini e delle responsabilità, tanto sul fronte politico dove lo scontro fra Autostrade per l’Italia e il Governo Lega-M5s si fa sempre più acceso: nel frattempo Conte ha parlato in giornata sui primi fondi stanziati dall’esecutivo, annunciando di voler continuare l’iter della revoca delle concessioni ad Aspi. FOCUS PONTE GENOVA: ALLARME MORANDI NEL ’79 - REVOCA CONCESSIONE - SCUSE E PROMESSE DI AUTOSTRADE

IL PADRE DELLA VITTIMA: “MONUMENTO IN MEMORIA DEI NOSTRI FIGLI”

Parlando con i colleghi del Secolo XIX, il padre di una delle 43 vittime della strage di Genova (ieri sono stati recuperati anche gli ultimi 4 dispersi, purtroppo tutti senza vita sotto le macerie del ponte Morandi, ndr) si è sfogato dopo i funerali di Stato rifiutati. «I nostri figli sono stati ammazzati dallo Stato, ora spetta allo Stato onorarne la memoria», ha spiegato Francesco Esposito padre di Gerardo, uno dei 4 ragazzi di Torre del Greco che hanno perso la vita su quel dannato viadotto. Occorre fare di questa tragedia un “simbolo”, spiega il padre affranto: «Abbiamo apprezzato la vicinanza dell’ente ma al sindaco Giovanni Palomba abbiamo chiesto un preciso impegno. Quello cioe’ che i nostri figli, i figli di Torre del Greco come li ha definiti il primo cittadino, siano ricordati con un monumento nel nostro cimitero». Intanto domani avviene un nuovo inizio per alcune delle famiglie degli sfollati del quartiere “sommerso” dal Morandi: alle ore 16 il sindaco Marco Bucci e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti consegneranno le prime case (circa una trentina), primo atto di un impegno che dovrebbe durare fino almeno a metà novembre. Domani pomeriggio, inoltre, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, sarà a Genova per approntare su mandato del governo l’ordinanza che consentirà sul piano normativo e operativo di avviare i prossimi interventi.

