Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e fulmini/ Ultime notizie video, disagi e allagamenti a Cagliari

Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Meteo Sardegna, allerta maltempo (Foto Twitter)

Le Isole maggiori non sono state risparmiate dalla nuova ondata di maltempo che nel fine settimana, a partire da ieri pomeriggio, si è abbattuto in gran parte delle regioni centro-meridionali. Tra queste anche la Sardegna bersagliata da forti temporali che hanno assunto con il passare delle ore anche forte intensità, interessando soprattutto nel pomeriggio domenica non solo le zone interne ma anche quelle costiere. Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo.it, la forte instabilità che ha travolto nelle ultime giornate anche la Sardegna sembra dipendere in particolare dalla formazione di un'area depressionaria in quota - seppur blanda - ad est delle Baleari. In nottata, la principale conseguenza è stata rappresentata da rovesci e temporali che localmente sono stati anche molto violenti. I fenomeni più intensi sono stati registrati nello specifico sul versante tirrenico, tra le province di Nuoro e di Olbia e nel dettaglio lungo le zone costiere dove i fenomeni hanno assunto una maggiore intensità. Poi dal pomeriggio di ieri forti acquazzoni hanno interessato anche il resto dell'isola. Tra gli eventi che hanno destato molto clamore ricordiamo il fulmine a Carloforte che si è abbattuto sull'albero di una barca scatenando un boato e la successiva fiammata.

ALLERTA METEO IN SARDEGNA

L'allerta meteo prosegue in Sardegna dove la protezione civile ha emesso per la giornata di oggi 19 agosto un nuovo bollettino dalle ore 14.00 odierne e fino alle ore 21.00 di domani, lunedì 20 agosto. Secondo la protezione civile, "si prevede il livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle zone: Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Campidano, Iglesiente". Nessuna novità particolare in questa estate spesso tormentata da forti piogge, grandine e temporali in Sardegna. Nella giornata odierna, come riporta Centrometeoitaliano.it, intense piogge sono cadute nel sud dell'isola ma dal pomeriggio hanno iniziato ad interessare l'intera Sardegna. Nella giornata di ieri è stata la città di Cagliari la più colpita dal maltempo e proprio qui si sono verificati i maggiori disagi per via di un fulmine che ha reso difficili i collegamenti aerei all'aeroporto di Cagliari. In serata poi è stata registrata una vera e propria tempesta di fulmini che ha interessato Serramanna, Ussana e Sant'Antioco dove in serata un forte nubifragio ha provocato diffusi allagamenti che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco anche in centro città a Cagliari.

