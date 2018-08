Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia / Video, un vero e proprio bolide a 72 km/h fa paura

Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia, video: un vero e proprio bolide, alla velocità di 72 chilometri orari, taglia l'orizzonte del nostro paese e fa molta paura.

19 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Meteorite si infuoca nel cielo del centro-nord Italia

Nella sera improvvisamente si è infuocato il cielo del centro-nord d'Italia con un vero e proprio bolide che ha tagliato l'orizzonte. Si trattava di un meteorite di alcune decine di chilogrammi totalmente infuocato che si è mosso a una velocità di ben 72 chilometri orari. Questo ha inoltre scatenato un vero e proprio boato che ha fatto temere il peggio, creando un vero e proprio stato di terrore tra i presenti. Sono poco prima delle ore nove della seria di ieri quando un oggetto illuminato si muove nei cieli del centro nord, visibile da Marche, Lazio, Lombardia, Ligura, Veneto ed Emilia Romagna. Si trattava di un vero e proprio agglomerato di roccia che proveniva dallo spazio che si è incendiato appena è entrato a contatto con l'atmosfera. Un evento totalmente naturale, ma che ha creato grande paura finché non si è ben capito cosa fosse successo. Per fortuna non si parla però né di feriti né di particolari problemi oltre appunto al terrore che fosse qualcosa di molto pericoloso.

UN EVENTO NON PREVISTO

Ciò che ha stupito più della caduta del meteorite, visto nei cieli italiani, è che l'evento non era assolutamente prevista. L'evento infatti è avvenuto improvvisamente, creando grande preoccupazione tra i presenti che si aspettavano la caduta improvvisa di qualcosa sulla superficie terrestre. La traccia luminosa è stata chiamata dagli esperti come comunemente meteorite, ma in molti hanno parlato anche di una stella cadente. I gas del meteorite ha percorso l'atmosfera ionizzandosi e per questo ha dato quell'impressione di andare in fiamme. In realtà ha semplicemente emesso luce di vario colore a prescindere dalla temperatura che lo stesso ha raggiunto lungo l'arco del suo percorso nell'orizzonte.

