Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne/ Ultime notizie, tragedia nella notte in un hotel

Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne. Ultime notizie, tragedia nella notte in un albergo: non ce l'ha fatta l'abbruzzese Marco Di Nino

Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne nella notte tra 18 agosto e 19 agosto 2018. La vittima è Marco Di Nino, giovane di Scafa, provincia di Pescara, e cuoco dell’albergo Monti Pallidi, sulla Strada De Sen Pelegrin. Come riportato dai colleghi di altoadige.it, lo chef si è sentito male poco dopo aver finito il turno di lavoro: dopo essersi intrattenuto per quattro chiacchiere con i colleghi alla reception dell’hotel, Marco Di Nino è stato colpito dal malore e si è accasciato al suolo. Gli amici e i colleghi sono subito accorsi e hanno contattato immediatamente i sanitari del 118: giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimare il ventitreenne ma non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

TRAGEDIA A MOENA

Abruzzo Web sottolinea che Marco Di Nino è riuscito a dare l’allarme, ma non è servito a nulla il trasferimento di emergenza nell’ospedale territoriale. Il cuore del ventitreenne ha smesso di battere, con i medici che hanno refertato l’arresto cardiaco. Dolore in quel di Scafa, di dove era originario il giovane cuoco: parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno al padre Claudio Di Nino, agente di polizia stradale, e alla madre Anna Maria Astrologo, oltre che alla sorella quattordicenne Claudia Di Nino. Il portale abbruzzese sottolinea che Marco si era diplomato presso l'istituto professionale di Stato servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (Ipssar) Filippo De Cecco e aveva iniziato subito a lavorare: il giovane si era trasferito a Moena proprio per la stagione estiva, ma un malore gli è costato la vita.

