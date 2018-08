Nave Diciotti, trattativa Italia-Ue per sbarco 177 migranti/ Ultime notizie Lampedusa, Malta attacca Salvini

Immagine di repertorio

Nave Diciotti, trattativa Italia-Ue per lo sbarco dei 177 migranti che navigano al largo di Lampedusa da almeno quattro giorni. In questi momenti il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è al lavoro per trovare un’intesa con l’Unione Europea sulla suddivisione dei naufraghi tra sei stati membri, così come accaduto per la vicenda Aquarius. I colleghi de Il Messaggero evidenziano che Malta ha rispedito al mittente la proposta di accogliere nel porto di La Valletta i migranti, con la richiesta che è stata successivamente inoltrata al Viminale. Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha le idee chiare: la nave resterà nelle acque di Lampedusa finchè non verrà raggiunto un accordo di collaborazione a livello europeo. Nonostante l’apertura dell’Ue, con un portavoce che ha sottolineato di essere pronto a “dare pieno sostegno all’Italia” in tema di migranti, non sono ancora arrivate iniziative concrete.

SCONTRO MALTA-SALVINI

I migranti e l’equipaggio della Nave Diciotti sono “costantemente monitorati” e la situazione è sotto controllo, secondo fonti governative, ma al momento non sono ancora giunte indicazioni dal Viminale sul porto di sbarco. E si è riaccesa la polemica tra Matteo Salvini e Malta: il ministro dell’Interno ha pubblicato sui social network una foto di una imbarcazione con circa settanta migranti avvistata nelle acque di Malta, sottolineando nel tweet, “immagini esclusive di un gommone con 70 immigrati, scafista alla guida e motore potente, in acque maltesi. Qualcuno si degnerà di intervenire o li manderanno ancora una volta in direzione Italia???”. Ed è arrivata la replica di La Valletta, con un portavoce maltese che ha risposto su Twitter: "@matteosalvini Noi la nostra parte la facciamo e #Malta ha appena salvato 61 vite. Adesso fai la tua e apri i porti Italiani alle 171 persone abbordo la vostra nave".

