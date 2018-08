Rimini, turisti picchiati a sangue da gang di ragazzini/ Addio al celibato da incubo, tre arresti

Rimini, turisti picchiati a sangue da gang di ragazzini e rapinati. Ultime notizie, addio al celibato da incubo: tre arrestati tra cui un quindicenne.

Immagine di repertorio (LaPresse)

Rimini, turisti picchiati a sangue da gang di ragazzini: addio al celibato da incubo per due ragazzi di circa 30 anni. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky TG 24, la vicenda ha avuto luogo nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2018 sul lungomare di Marina Centro: i due turisti stavano festeggiando nel corso della vacanza a Rimini un addio al celibato quando ad un certo punto sono stati aggrediti da tre ragazzi. I tre malviventi hanno picchiato a sangue con un casco da motociclista e rapinato i due uomini nei pressi del Bagno 23. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con i poliziotti che hanno rintracciato e arrestato gli aggressori per rapina aggravata: si tratta di tre giovanissimi di 15, 19 e 20 anni di origini napoletane ma residenti in riviera romagnola.

ADDIO AL CELIBATO DA INCUBO

“Non sapete chi siamo noi, siamo di Napoli e conosciamo famiglie affiliate”, le parole di uno dei giovani arrestati agli agenti che li hanno arrestati, riporta Sky Tg 24. Per lui è dunque scattata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda l’aggressore di 15 anni, quindi minorenne, per lui si sono aperte le porte del carcere minorile Pratello di Bologna, mentre gli altri due sono stati trasferiti ai Casetti di Rimini in attesa dell’udienza di convalida. Come riportato da Repubblica, uno dei due turisti aggrediti ha raccontato ai poliziotti: "Ci hanno preso alle spalle, di sorpresa, hanno tentato di strapparmi il Rolex dal polso, ma non ci sono riusciti". Un turista ha riportato lesioni al volto, all’occhio, un trauma cranico e la frattura di una costola, totale di 22 giorni di prognosi, mentre l’altro se l’è cavata con contusioni guaribili in 12 giorni.

