Roma, altro autobus Atac in fiamme/ Incendio sul Grande Raccordo Anulare: ecco cos'è successo

Immagine di repertorio (Twitter)

Roma, altro autobus Atac in fiamme: è il diciannovesimo caso registrato nella Capitale dall’inizio del 2018. L’episodio si è verificato all’alba di oggi, domenica 19 agosto 2018, sul Grande Raccordo Anulare, in via Ardeatina: il bus dell’azienda dei trasporti è bruciato nella carreggiata in direzione di Fiumicino, secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, con il mezzo che ha preso fuoco mentre stava rientrando nel deposito: il primo intervento è stato quello del conducente, che ha provato a sedare le fiamme con l’estintore. Sul posto sono immediatamente intervenuti due mezzi dei pompieri, sottolinea Roma Today, che attorno alle 5.50 hanno temporaneamente limitato il traffico in quel tratto di strada per permettere le fasi dello spegnimento.

LA NOTA DI ATAC

Sulla vicenda è intervenuta la stessa Atac, che ha diramato un comunicato ufficiale per fare luce sulla vicenda: "Per ragioni ancora da accertare, un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo è stato interessato da un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il GRA all'altezza di via Ardeatina. Nessuna conseguenza per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco". Come dicevamo, si tratta del diciannovesimo caso registrato in appena otto mesi: l’ultimo episodio risale ad appena otto giorni fa, al 10 agosto 2018, con un autobus che ha preso fuoco in via di Carcaricola. La situazione più delicata è quella che risale al 6 marzo 2018, con un mezzo incendiato in via Prenestina ed un’altra vettura della linea 313. Infine, ricordiamo ancora, un bus ha preso fuoco in pieno giorno tra Macchia Palocco ed Acilia: i passeggeri sono riusciti a scampare alle fiamme per pochi istanti.

