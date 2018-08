Settimo Torinese, 26enne uccide patrigno a colpi di pistola/ Ultime notizie, la vittima è un ex poliziotto

Immagine di repertorio (Pixabay)

Settimo Torinese, 26enne uccide patrigno a colpi di pistola: tragedia nella notte di oggi, domenica 19 agosto 2018, in provincia di Torino. La vittima è Domenico Gatti, ex poliziotto di 59 anni ora in pensione: l’uomo è stato ammazzato dal figliastro ventiseienne, C.C., al culmine di una violenta lite. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, l’ex agente della Polaria è stato freddato da alcuni colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento, sito in via Fantina 47 di Settimo Torinese. Emerge una prima ricostruzione della tragica vicenda: nel corso della classica cena in famiglia, dove era presente anche la madre, è iniziata una banale discussione e il ragazzo è andato via ad un certo punto. Dopo circa trenta minuti, il ventiseienne è tornato nell’appartamento con una pistola ed ha sparato contro il patrigno.

ARRESTATO OMICIDA: SOFFRE DI DISTURBI PSICHICI

C.C. ha fatto ritorno nell’abitazione di via Fantina 47 munito di una calibro 22: due colpi hanno raggiunto Domenico Gatti al torace, mentre un terzo proiettile ha terminato la sua corsa contro il muro della cucina. L’ex poliziotto ha provato a reagire, ma il figliastro lo ha finito con altri sei colpi, sottolinea Repubblica. L’allarme è stato dato dalla madre del 26enne, compagna del Gatti: i carabinieri della compagnia di Chivasso, coordinati dalla Procura di Ivrea, hanno arrestato il giovane nel corso della notte, rintracciato in strada dopo che lui stesso aveva contattato il 112. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da La Stampa, l’omicida soffrirebbe di disturbi della personalità: in questo momento si trova in stato di fermo, piantonato dalle forze dell’ordine all’ospedale di Chivasso. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Chiara Molinari della procura di Ivrea.

