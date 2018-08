Sting, concerto per i 318 operai licenziati da Bekaert/ Video Firenze, performance a sorpresa al presidio

Sting, concerto per i 318 operai licenziati da Bekaert

Sting, concerto per i 318 operai licenziati da Bekaert: performance a sorpresa del celebre artista al presidio dei lavoratori dell’azienda di Figline Valdarno, in protesta per le lettere di licenziamento inviate dalla multinazionale belga che ha deciso di chiudere lo stabilimento. L’esibizione ha avuto luogo ieri, sabato 18 agosto 2018, con il cantante ex Police che ha prima ascoltato le storie dei lavoratori presenti al presidio, per poi salutare il sindaco Giulia Mugnai e i rappresentanti delle Rsu e dei sindacati. Successivamente Sting ha espresso la sua solidarietà e la sua vicinanza ai lavoratori e alle famiglie dei presenti, circa quattrocento in totale, iniziando poi il concerto con le sue canzoni più note: da The Last Ship passando per Message in a bottle, fino all’italianissima Una vita da mediano, cantata da Luciano Ligabue.

STING, CONCERTO ALLA BEKAERT: IL VIDEO

Alessandro Beccastrini della Fim/Cisl ai microfoni de La Nazione ha commentato: "Ieri ci ha contattato lo staff di Sting anticipandoci l'idea del cantante di venire a portare la sua solidarietà. Per noi un gesto molto importante per continuare a tenere alta l'attenzione di una vertenza che vogliamo portare fino in fondo e scongiurare la chiusura dello stabilimento". Passando alla chiusura dello stabilimento, che lascerebbe per strada centinaia di lavoratori con rispettive famiglie, Beccastrini ha sottolineato che è "almeno rimandata ma noi speriamo scongiurata. Per noi della Fim è importante anche la possibilità di poter ricorrere alla cassa integrazione". Ricordiamo che il prossimo 3 settembre 2018 è in programma un tavolo di trattative in Regione, con successivi incontri a Roma per cercare di trovare una strada per scongiurare la chiusura dello stabilimento. Qui di seguito vi proponiamo il video del concerto di Sting

