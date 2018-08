Terremoto oggi nel Mar Tirreno: forte scossa M 4.6/ Ultime notizie, epicentro a Ustica. Molise trema ancora

Terremoto nel Mar Tirreno, forte scossa magnitudo 4.6 Richter al largo di Ustica: ultime notizie, danni e segnalazioni. Trema ancora il Molise, lieve sciame sismico

19 agosto 2018 Niccolò Magnani

Terremoto oggi nel Mar Tirreno (Pixabay, immagini di repertorio)

Una nuova forte scossa di terremoto ha attraversato l’Italia anche se questa volta, a differenza delle recenti paure in Molise, le vibrazioni non sono state avvertite dalla popolazione: alle ore 8.29 di questa mattina un sisma di grado magnitudo 4.6 sulla scala Richter ha colpito le profondità del Mar Tirreno al Largo di Ustica, distante dalle coste di Calabria e Sicilia. Per la lontananza dalla terra ferma e soprattutto per la profondità dell’ipocentro - calcolato dal centro nazionale INGV a circa 530 km di profondità - il terremoto nel Tirreno non ha spaventato né provocato danni a nessuno. Non è inusuale che al largo delle coste tirreniche avvengano scosse sismiche anche di alta magnitudo, dato che si situano in zone molto sismiche e con sub-movimenti non minimi. Per quanto riguarda le emergenze invece sono da segnalare le ultime tragiche scosse in Indonesia, ancora una volta sull’isola di Lombok: una nuova scossa fortissima di grado M 6.3 ha provocato danni e frane sul monte Rinjani, non è escluso purtroppo che possano esserci vittime o feriti come già avvenuto nelle tragiche ultime settimane (qui tutti i dettagli approfonditi).

TERRA TREMA ANCORA IN MOLISE

Non oggi, ma giusto ieri sera è tornato a tremare il Molise: scosse minime, per fortuna, ma che non lasciano “soli” gli intimoriti cittadini della provincia di Campobasso: le scosse del 14 agosto e soprattutto del 16 agosto scorso hanno spaventato la popolazione, con quel sisma M 5.2 che non ha certamente lasciato indifferenti. Qualche lieve danno, qualche piccolo cedimento, ma per fortuna nessun ferito né tantomeno vittime: l’epicentro è sempre Montecilfone che anche ieri sera è tornato a segnalare una nuova scossa sismica di grado M 2.0 e 2.3 senza alcuna conseguenza. L’esigua magnitudo e l’ipocentro non superficiale hanno evitato la paura ulteriore, ma la Regione - e con lei anche le vicine Abruzzo, Puglia e Campania - non vivono serenamente un periodo in cui il terremoto è tornato ad impressionare il Centro Italia.

