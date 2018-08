Traffico autostrade, bollettino viabilità/ Ultime notizie, controesodo da bollino rosso: situazione A10 e A14

Il primo grande rientro dalla ferie estive è in corso in queste ore e già da ieri i vacanzieri che hanno trascorso il Ferragosto nelle maggiori località turistiche e balneari italiane si sono rimessi in auto, pronti ad affrontare il viaggio di ritorno con uno spirito decisamente meno positivo. Sono stati circa 21 milioni gli italiani che per il mese di agosto hanno deciso di concedersi almeno qualche giorno di meritata vacanza prima di riprendere i ritmi frenetici della vita quotidiana ma in questa domenica 19 agosto, in tanti hanno dovuto affrontare una intensa giornata di controesodo caratterizzato da lunghe code a causa del traffico intenso ma soprattutto dei funesti incidenti stradali di queste ore. Nel pomeriggio di oggi, ad esempio, risultano code di almeno 4 km sulla A1 Firenze - Roma a causa di un incidente nel tratto compreso tra A1 Monte San Savino ed Arezzo. A comunicarlo sono i canali social del CCISS Viaggiare Informati e Sicuri. Un ulteriore grave incidente sulla A14 Pescara - Bari ha provocato code per 10 km. Per la giornata odierna prosegue quindi il bollino rosso iniziato sin dall'inizio di questo primo weekend di contro esodo.

TRAFFICO: SITUAZIONE A10 E A14

La maggiore attenzione in termini di traffico e viabilità, in questi giorni è tutta concentrata sull'Autostrada A10 dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Come sappiamo, il tratto di autostrada tra il bivio A7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto è stato chiuso ma sono stati previsti comunque dei percorsi alternativi per chi si trova a dove percorrere la A10 segnalati dal portale Autostrade per l'Italia. Critica anche la situazione dell'Autostrada A14 dopo il grave incidente avvenuto lo scorso 6 agosto a Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. L'autostrada, come spiega Il resto del Carlino, è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia ma su una sola corsia a causa dello sventramento di un ponte in seguito all'esplosione. Per questo, dunque, sono segnalate per oggi code a tratti tra il bivio A14/A13 Bologna - Padova e bivio A14/A1 Milano - Napoli per traffico intenso. Fuori dalla zona prettamente bolognese, al momento i punti più critici dell'A14 sono all'altezza di Faenza e Imola, verso nord, ovvero verso la città. Qui sono stati segnalati ampi rallentamenti. Code a tratti anche tra Forlì e Castel San Pietro e tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio, per traffico intenso.

