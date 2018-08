Trieste, motoscafo senza pilota si schianta contro un muro/ Video: ferito il proprietario della barca

Trieste, motoscafo senza pilota si schianta contro un muro: sfiorata la tragedia sulla spiaggia dei Filtri. Come raccontato dai colleghi de Il Piccolo, l’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, sabato 18 agosto 2018: la barca si è schiantata a riva contro un muro, solo a pochi metri da numerosi bagnanti impauriti. L’imbarcazione successivamente ha preso fuoco e nella zona si è sollevata una densa colonna di fumo. Per fortuna il bilancio non è grave: un solo ferito, ovvero il proprietario del motoscafo. Il quarantottenne ha riportato delle ustioni. L’uomo, dopo aver avvertito un forte calore sulla barca ed aver visto un principio di incendio a poppa, ha cercato in un primo momento di sedare le fiamme ma, dopo non esserci riuscito, si è gettato rapidamente in acqua senza spegnere il motore della barca.

TRAGEDIA SFIORATA SULLA SPIAGGIA DEI FILTRI: I VIDEO

Priva di autista, la barca ha iniziato ad andare a zig zag in acqua: prima si è diretta verso il castello di Miramare e, dopo aver sfiorato alcune imbarcazioni presenti nei dintorni, si è diretta verso la spiaggia dei Filtri. Il motoscafo ha terminato la sua corsa a riva, schiantandosi contro il muro di una abitazione a pochi passi da decine di bagnanti. Il Piccolo sottolinea che sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Guardia Costiera, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco, subito al lavoro per spegnere l’incendio. Il proprietario della barca è stato soccorso dai sanitari del 118 ma, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita. Grande paura sulla spiaggia triestina: aperta una inchiesta, con le indagini affidate alla Capitaneria. Tra le prime ipotesi, la fuoriuscita di carburante a causa di un’onda creata da un’altra barca. Qui di seguito vi proponiamo i video del pericoloso incidente

