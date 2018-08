“Madame furto”, ha condanne per 17 anni ma resta libera/ Ogni volta che la rom viene arrestata è incinta

Il caso di una donna rom a Roma che ha sommato 17 anni di carcere per furti ma non ha mai passato un giorno in prigione perché rimasta incinta dieci volte

02 agosto 2018 Paolo Vites

Un campo rom, foto LaPresse

Neanche Totò, nei suoi migliori film come truffatore geniale, avrebbe pensato a qualcosa del genere. Anche perché in questo caso non c’è la simpatia sbruffona dell’attore napoletano, ma l’uso criminale del mettere al mondo dei figli. La donna in questione, una rom di origine bosniaca, 32 anni, di figli ne ha già sparati fuori nove, ma non esattamente perché è una mamma amorevole a cui piace una famiglia numerosa: li ha fatti perché le permettono di non andare in galera. Lo racconta oggi il Corriere della sera nell’edizione romana, lei si chiama Vasvija Husic, è senza fissa dimora dunque non risiede neanche in un campo rom dove però all’occorrenza sa che può trovare ospitalità ed è stata arrestata innumerevoli volte per furti di portafogli, contanti, borsette a danni dei turisti che frequentano la capitale.

“MADAME FURTO”, HA CONDANNE PER 17 ANNI MA RESTA LIBERA

Così commenta la sua attività: “Tanto non farò un giorno di galera, sono incinta come tutte le altre volte". Furbissima. E criminale, nei confronti dei figli più che per i portafogli rubati. In totale ha già sommato 17 anni per condanne varie, ma non ha mai fatto un giorno di carcere. L’ultimo caso è di questi giorni mentre rubava il portafogli dalle tasche di un turista straniero, colta in flagrante dai carabinieri davanti alla Stazione Termini. L’hanno portata in caserma, ma guarda caso è incinta del decimo figlio. Questa volta il gip l’ha fatta recludere nel carcere di Rebibbia ma anche questa volta ne uscirà a breve visto la sua gravidanza. Continuerà a lungo la sua attività criminale, almeno fino a quando riuscirà a mettere la mondo figli, quanti, 20? condannandoli a una vita miserabile.

© Riproduzione Riservata.