Bnl e la truffa svuota conti correnti/ Ultime notizie: messaggi anche su WhatsApp, come difendersi

I risparmiatori di Bnl e altri istituti di credito italiani sono nel mirino di una nuova truffa che svuota conti correnti correnti e carte di credito. Ecco come difendersi.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 16.39 Annalisa Dorigo

Truffa dei conti correnti

Basterebbe prestare attenzione al contenuto e ai mittenti dei messaggi ricevuti per sfuggire alle truffe dei finti rimborsi. Ma così non è e i clienti Bnl vengono presi di mira dai truffatori. La trappola è sempre la stessa: le vittime ricevono via WhatsApp o e-mail un messaggio farlocco con logo e intestazione dell'istituto di credito, che è ovviamente estraneo alla vicenda, e c'è l'invito a cliccare sul link suggerito per inserire i dati necessari per ricevere il rimborso. Tutto facile e al tempo stesso falso, perché quando si inseriscono i dati comincia l'opera di prelievo delle somme dei truffatori. Ecco perché l'hanno chiamata truffa che svuota le carte e i conti correnti. La dinamica degli sms non cambia: si ricevono messaggi dove si indica che è stato attivato un nuovo servizio di homebaking e che per attivarlo bisogna accedere nuovamente al proprio servizio (o anche per disattivarlo) oppure viene chiesto di resettare le proprie credenziali. E anche in questo caso viene inserito un link fraudolento. (agg. di Silvana Palazzo)

BNL E LA TRUFFA SVUOTA CONTI CORRENTI

Conti correnti e carte di credito continuano ad essere sotto attacco a causa dell'ennesima truffa diffusa sul web. Ad essere nel mirino di misteriose mail sono soprattutto i correntisti di Bnl ma, più in generale, non possono sentirsi al sicuro tutti i risparmiatori italiani. Ma come si verifica questa truffa? La tecnica è sempre la stessa e, anche se da tempo la Polizia Postale sta mettendo in guardia i correntisti, spesso riesce ad essere portata a termine con il peggiore degli esiti. Arrivano messaggi di posta elettronica 'provenienti' dal proprio istituto di credito con l'invito a cliccare il link allegato e a inserire dati personali per riscuotere un rimborso di 43 euro proveniente dalla Bnl e già disponibile online. Si richiede quindi di accedere al servizio con la precisazione: "Ti ricordiamo alcuni vantaggi del Conto Online: assistenza 24 ore su 24 su tutte le tematiche relative alla linea e alle rimborso di Bnl; possibilità di inoltrare richieste e segnalazioni veloci direttamente online senza tempi di attesa al telefono, ottenendo una risposta entro 24 ore".

COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE

Stanno arrivando alla Polizia Postale numerose segnalazione da parte dei correntisti di Bnl e di altri istituti di credito in merito ad una truffa che circola sul web denominata "la truffa che svuota le carte e i conti correnti". Molti italiani cadono nel tranello di inserire le proprie credenziali di accesso al conto o alla carta, mettendo il proprio denaro nelle mani dei nuovi Lupin mediatici. Per evitare che ciò accada, è necessario tenere presente dei consigli molto semplici: le banche non chiedono mai via sms o via posta elettronica le credenziali dei propri clienti e quindi per nessun motivo esse vanno inserite nelle mail ricevute, anche se da un sito apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito. E per qualsiasi dubbio è bene chiamare la propria filiale o il numero verde della banca che risponderanno a tutte le domande dei correntisti. Anche la Polizia Postale è a disposizione per ogni quesito relativo al caso.

