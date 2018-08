Enrico Nascimbeni accoltellato a Milano/ “Sporco comunista”: cantautore denuncia aggressione neofascista

Una aggressione con il coltello, l'artista e giornalista Enrico Nascimbeni aggredito a Milano davanti al portone di casa da due neo fascisti, ecco cosa è successo

02 agosto 2018 Paolo Vites

Enrico Nascimbeni

Co-autore di canzoni con Roberto Vecchimi, Paola Turci e tanti altri, autore di dischi propri, ma anche giornalista, autore televisivo e poeta, Enrico Nascimbeni è una figura nota in alcuni ambienti milanesi, quelli artistici e politici, essendo da sempre schierato su posizioni di sinistra e anti razziste. Attualmente è il direttore del giornale online Border On Line del gruppo Saman, e ha ricevuto l’importante onorificenza di Commendatore della Repubblica da Giorgio Napolitano. Tutto questo non gli ha risparmiato, o anzi proprio per queste sue attività, un bruttissimo episodio, che la dice lunga del clima di intimidazione e violenza in cui sembra stia sprofondando l’Italia.

ENRICO NASCIMBENI ACCOLTELLATO A MILANO

Mentre stava per entrare in casa un paio di sere fa si è trovato davanti due persone una delle quali armata di coltello. Hanno cominciato a insultarlo, sporco comunista di m… tra le altre cose. Quindi quello con il coltello ha cercato di colpirlo al viso colpo che lui ha parato con un braccio, procurandosi ovviamente una ferita seppur non grave. A quel punto i due aggressori sono scappati continuando a insultarlo. Nascimbeni sotto shock è salito in casa, ha cercato di riprendersi e quindi ha chiamato i carabinieri e una ambulanza. Su Facebook ha raccontato quanto successo concludendo: “Una violenza del genere contro un giornalista, uno scrittore un cantautore per le sue idee. Mi sono spaventato e parecchio. Me la sono vista brutta. Ma mi è andata tutto sommato bene. Ora e sempre Resistenza”. Non si sa se l’artista e giornalista è riuscito a vedere in faccia i suoi aggressori o se sia riuscito a descriverli alle forze dell’ordine, che comunque stanno indagando sul caso.

© Riproduzione Riservata.