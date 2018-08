Lotto/ Estrazioni 2 agosto 2018, numeri vincenti Superenalotto e 10eLotto: ‘caccia’ ai 6 Stella

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 2 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.92/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 16.57 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 2 agosto 2018, chi ha puntato sul numero Superstar non è riuscito a vincere con i superbonus di prima e seconda categoria, mancando la caccia al 6 Stella e al 5+1 Stella. Anche il 5 Stella non ha fatto registrare vincitori, chi ha azzeccato il numero Superstar sulla propria schedina al massimo ha centrato 4 numeri del Superenalotto, con il 4 Stella che è valso 35mila 851 euro per 9 vincitori. In 115 hanno invece festeggiato con il 3 Stella, per una vincita individuale di 2mila 682 euro. 1770 sono stati i vincitori con il 2 Stella, che hanno portato a casa 100 euro ciascuno. Infine, i più numerosi: i 10mila 901 che hanno vinto 10 euro a testa con l’1 Stella, e lo 0 Stella, senza numeri del Superenalotto vincenti ma col Superstar azzeccato in schedina, che hanno vinto 5 euro ciascuno e sono stati 22mila 698. (agg. di Fabio Belli)

LA SMORFIA NAPOLETANA

Le interpretazioni della Smorfia Napoletana per quanto riguarda l’estrazione del Lotto di giovedì 2 agosto 2018, partono dagli unici due numeri estratti su più di due ruote diverse, ovvero il 30 e il 42. Il primo rappresenta “Le palle del Tenente”, simbolo tradizionale della Smorfia che richiama una situazione da affrontare con particolare energia e risolutezza. Il secondo invece simboleggia “Il caffè”, una vera e propria icona della Smorfia Napoletana che in un sogno richiama momenti di tranquillità familiare o desiderio di pace. Il 33 e il 34, usciti di fila sulla ruota Nazionale, sono invece rispettivamente “Gli anni di Cristo” e “La testa”, simboli che possono richiamare ad autorità, bisogno di aiuto ma anche di razionalità per mettere a posto le questioni della propria vita. (agg. di Fabio Belli)

LE RUOTE “SUPER”

Estrazione del Lotto di giovedì: il 30 è stato estratto su tre ruote diverse, come secondo numero a Genova e Roma, e come terzo numero a Milano. Tripla estrazione anche per il numero 42, primo estratto a Palermo e Venezia e quarto estratto a Genova. Si tratta degli unici due numeri estratti su più di due ruote diverse, mentre su nessuna ruota ha fatto capolino il numero del giorno corrente, ovvero il 2. Il 33 ed il 34 sono stati estratti consecutivamente come terzo e quarto numero sulla ruota Nazionale. Il 4 è stato il secondo numero estratto sia sulla ruota di Cagliari, sia sulla ruota di Torino. A Cagliari e Venezia invece il 56 è stato il quarto estratto su entrambe le ruote. Il 31 e il 30 sono stati invece il primo e il secondo estratto, in quest’ordine, sulla ruota di Roma. (agg. di Fabio Belli)

LE QUOTE VINCENTI

Estrazione del Superenalotto di giovedì 2 agosto 2018: anche questa volta è andato a vuoto l’assalto al 6 fortunato, e anche al 5+1. In 5 sono riusciti a mettere le mani sul 5 che ha garantito la vincita più alta di giornata, 30mila 629,38 euro a testa. 358,51 euro sono andati invece ai 505 scommettitori che hanno totalizzato 4 punti nella loro schedina. In 18mila 438 hanno vinto invece con il 3, portando a casa 26,82 euro. Infine, 289mila 340 sono stati i vincitori con 2 punti, che si sono però dovuti accontentare di 5 euro a testa. La caccia al jackpot ripartirà con l’estrazione di sabato 4 agosto, ci saranno in palio circa 22 milioni di euro per chi dovesse centrare l’ambito appuntamento con il 6: cifra comunque ancora lontana dai record che ha fatto registrare il jackpot nell’ultimo anno, con vincite da top ten assoluta. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI ESTRATTI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno già dato il loro responso. I numeri vincenti sono oramai noti ed è il momento di scoprire se qualcuno tra i nostri lettori ha vinto il Jackpot del Superenalotto. Come scoprirlo? Facile, dovete dircelo voi! Noi possiamo solo farvi il nostro migliore "in bocca al lupo" per centrare una bella vincita al Lotto al 10eLotto o proprio al concorso più ricco, ma di certo sta a voi indovinare i numeri e controllare bene la schedina (dovete farlo sempre e comunque anche in ricevitoria). E ora non resta altro che incrociare le dita, I numeri vincenti stanno arrivando.

Estrazione 10eLotto n°92 del 02/08/2018

1 - 4 - 6 - 7 - 11 - 15 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31 - 42 - 44 - 51 - 54 - 58 - 70 - 74 - 77 - 78

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 44

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 44 - 19

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 92 del 02/08/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

6 44 74 41 65 5

NUMERO JOLLY

61

SUPERSTAR

20

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°92 del 02/08/2018 NAZIONALE 27 18 33 34 67 BARI 44 19 77 83 27 CAGLIARI 51 4 15 56 26 FIRENZE 23 58 7 71 3 GENOVA 6 30 20 42 23 MILANO 74 1 30 90 14 NAPOLI 54 78 59 64 11 PALERMO 42 70 90 80 24 ROMA 31 30 5 24 49 TORINO 11 4 1 60 39 VENEZIA 42 22 58 56 5

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Aria di vacanza, ma non per Lotto, 10eLotto e Superenalotto: non si fermano le estrazioni. Oggi appuntamento con la prima per quanto riguarda il mese di agosto. E scopriremo, oltre ai numeri vincenti, anche se qualche numero ritardatario ha deciso di interrompere la sua fuga. Per ora resta in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto l'82 su Firenze che nell'ultimo concorso ha toccato quota 145 concorsi di assenza. Il primo numero inseguitore è il 18 su Venezia, che invece di assenze ne ha collezionate 122. Al terzo posto c'è il 54 su Torino che è arrivato a 111 estrazioni di ritardo. La top five dei ritardatari è tutta centenaria: il 9 su Venezia, che è al quarto posto, ha 110 assenze, mentre il 12 sulla Nazionale manca da 101 estrazioni. Attenzione anche agli ambi delle serie classiche più ritardatari: la decina 10-19 su Bari, ad esempio, non si vede da 37 estrazioni, mentre la cadenza 0 su Torino è assente da 67 concorsi, invece la figura 1 ancora su Torino è assente da 36 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di questa sera lascerà a bocca aperta diverse migliaia di giocatori. Saranno in tanti a finire infatti nella classifica dei vincitori, grazie ai numeri vincenti che verranno estratti oggi. Anche le regioni sono in fermento, per via della classifica regionale che vede una lotta senza frontiere per sconfiggere il dominio della Lombardia. Solo la Campania è riuscita a centrare l'obbiettivo per alcuni appuntamenti: che cos'è successo invece nell'ultimo concorso? Troviamo la Lombardia ancora prima della Top 5, con meno di 978 mila euro di vincite e 22.672 biglietti fortunati. Il Lazio raggiunge il secondo posto, con un bottino che supera i 571 mila euro e 9.944 vittorie, mentre la Campania realizza 9.181 per il valore totale di quasi 530 mila euro. A grande distanza il Piemonte, a causa di un ammontare che non supera di molto la soglia dei 397 mila euro, nonostante le 8.963 vincite. L'Emilia Romagna chiude invece la Top 5 con oltre 345 mila euro in montepremi, a fronte di 7.933 vittorie. Un numero inferiore a quanto registrato dalla successiva Sicilia, che rimane tuttavia all'esterno dei primi cinque posti a causa di un bottino più esiguo, del valore di 339.451 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto sembra deciso a mantenerci sulle spine: i giocatori scopriranno solo nell'estrazione di questa sera se il montepremi avrà deciso di invertire la propria rotta. Molti appassionati sperano di poter realizzare la prima vincita in palio nel gioco della Sisal, che oggi avrà il valore di 21,3 milioni di euro. Per fortuna le quote secondarie hanno regalato bottini più consistenti dell'appuntamento precedente, come dimostra il premio di quasi 153 mila euro registrato da un vincitore grazie al 5. Il bottino del 4+ si ferma invece poco oltre i 47 mila euro, indovinato da due fortunelli, mentre 3.125 euro è il premio che il 3+ ha assegnato ai suoi 68 vincitori. Sono stati inoltre 341 i giocatori ad aver realizzato il 4 con un premio da 470,42 euro, mentre 15.140 tagliandi fortunati hanno centrato la vittoria del 3, del valore di 31,25 euro. Abbiamo inoltre un forte rialzo per il 2, con una quota di 6,17 euro finita nelle tasche di 235.502 appassionati. La quota più piccola rimane quindi quella dello 0+, ancora una volta del valore di 5 euro: i vincitori sono stati 21.379. Premiati con 10 euro invece gli 8.267 vincitori dell'1+, mentre 1.204 giocatori hanno imbroccato il 2+, del valore di 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti e Lotto: questa sarà l'estate per tutti i giocatori della Sisal, che cercheranno di conquistare i primi premi in palio. Molti finiranno nella Top 3 delle vincite migliori, altri dovranno accontentarsi dei posti minori. Tutti gli appassionati però hanno le stesse e identiche possibilità di riuscire a conquistare le vincite maggiori del concorso. Come? Semplice, grazie ai numeri vincenti. E se sole e mare vi hanno tolto qualsiasi idea, non preoccupatevi: la nostra Rubrica è pronta ad aiutarvi. Ancora una volta chiediamo il sostegno della smorfia napoletana per analizzare una news che riguarda la Cina. La cittadina di Guiyang è diventata infatti famosa per via di un grattacielo da 121 metri di altezza e che presenta una forma moderna, con una cascata che scorre incessante lungo uno dei suoi lati. Il getto d'acqua cade da un'altezza di 108 metri e la sua bellezza ha già stupito la popolazione mondiale. Cosa ci rivela la smorfia: abbiamo il grattacielo, 61, la cascata, 16, il getto, 31, l'acqua, 18, e la grandezza, 60. Come Numero Oro scegliamo invece la somma dei 121 metri del palazzo, ovvero 4.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto stanno per salire sul palcoscenico della Sisal grazie al nuovo concorso di questa sera. Numeri vincenti e premi è tutto ciò che i giocatori della Sisal si aspettano dal nuovo appuntamento di oggi. In molti casi potremmo rimanere delusi per la mancata estrazione della sestina vincente, ma perché pensare al peggio? La nostra Rubrica vi aiuta a mantenervi concentrati sull'obbiettivo finale, ovvero centrare i numeri giusti per poter ottenere il montepremi. E non solo, perché si parla soprattutto di come spendere una piccola o grande fetta della nostra vincita, grazie ai progetti lanciati su KickStarter. Abbiamo scelto per voi GoSun Fusion, un forno ad alta efficienza che combina l'elettricità all'energia solare. Funzionerà quindi con il massimo rispetto per l'ambiente, permettendoci di cucinare qualsiasi pietanza in ogni occasione. Campeggio, grigliate con gli amici, gite in montagna: GoSun Fusion non ha limiti e permette di cucinare fino a cinque pasti contemporaneamente. Il goal è già stato raggiunto grazie a versamenti superiori a 100 volte il suo valore, ma l'asta verrà terminata solo fra 20 giorni.

© Riproduzione Riservata.