Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 agosto 2018: “figli miei perché non parlate a Gesù?”

Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 agosto 2018: l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo e le nuove parole della Santa Madre di Dio. "Figli miei perchè non parlate a Gesù?"

Messaggio della Madonna di Medjugorje, l'apparizione a Mirjana (LaPresse)

È uscito e diffuso il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje, passaggio cruciale della consueta apparizione a Mirjana ogni secondo giorno del mese: una lungo messaggio, con più volte il riferimento diretto ai “figli suoi” - ovvero l’umanità intera - e una domanda secca, spiazzante che recita così «perché non Gli parlate?». La Madre di Dio si chiede e ci chiede perché non rivolgiamo tutto il nostro dolore, le nostre domande e la nostra preghiera al Figlio Suo Gesù, l’unico in grado di poter salvare l’intera nostra umanità complessa e sofferente. Ecco dunque il messaggio integrale, diffuso in tutto le lingue in questo 2 agosto 2018: «Cari figli, con amore materno vi invito ad aprire i vostri cuori alla pace, ad aprire i vostri cuori a mio Figlio, a cantare nei vostri cuori l’amore verso mio Figlio, perché solo da questo amore arriva la pace dell’anima. Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l’amore, l’amore misericordioso. Però molti miei figli hanno ancora cuori chiusi, pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri verso il Padre Celeste che illumina, verso mio Figlio che è sempre nuovamente con voi nell’Eucarestia e desidera ascoltarvi. Figli miei, perché non Gli parlate? La vita di ognuno di voi è importante e preziosa perché è il dono del Padre Celeste per l’eternità, perciò non scordatevi mai di ringraziarLo, parlateGli. Lo so, figli miei, che a voi è sconosciuto ciò che verrà dopo, però quando verrà il vostro “dopo” avrete tutte le risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti. Figli miei, con la vostra vita mettete sentimenti buoni nei cuori delle persone che incontrate, sentimenti di pace, di bontà, di amore e di perdono. Attraverso la preghiera ascoltate cosa vi dice mio Figlio e così fate. Nuovamente vi invito a pregare per i vostri pastori, per coloro che mio Figlio ha chiamato; ricordate, hanno bisogno di preghiere e di amore. Vi ringrazio».

L’INVITO ALLA CONVERSIONE

L’invito alla conversione è sempre al centro dei messaggi della Madonna, non solo a Medjugorje: in tutte i fenomeni di apparizione della Vergine Maria nella storia l’invito principale non è al “seguire Lei” ma nel farsi carico delle intenzioni da portare al Figlio Gesù, con particolare sottolineatura del valore centrale della conversione a quella fede che può salvare la vita di ciascuno di noi. Nel messaggio-citazione del giorno proposto dal portale online del Santuario di Medjugorje, viene offerta una parte del testo proposto dalla Madonna lo scorso 25 febbraio 1996: ed è proprio il messaggio “salvifico” della conversione ad essere la pietra angolare dell’invito fatto dalla Vergine Maria al mondo interno, non solo alla veggente Marja Pavlovic (cui era indirizzato quel messaggio). Eccolo: «Oggi vi invito alla conversione. Questo è il messaggio più importante che vi ho dato qui . Figlioli, desidero che ognuno di voi sia portatore dei miei messaggi. Vi invito, figlioli, a vivere i messaggi che vi ho dato durante questi anni».

“SIATE MIEI TESTIMONI DI PACE”

Il 2 agosto, come ogni secondo giorno del mese, è atteso in tutto il mondo il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso in seguito alla apparizione presso la veggente Mirjana Dragicevic Soldo. A differenza del messaggio “globale” del 25 di ogni mese, le parole della Vergine Maria consegnate alla veggente non avvengono a “orari prestabiliti” e potrebbe dunque essere diffuse e tradotte dalla tarda mattina fino alla tarda serata, cambia in sostanza ogni mese. Per prepararsi degnamente alle nuove parole e riflessioni offerte dalla Madonna, è sempre utile consultare il portale del santuario di Medjugorje che offre, ogni giorno, uno spunto tratto da messaggi passati della Vergine con contenuti tutt’altro che superati per la nostra drammatica quotidianità. «Cari figli, Io vi amo e desidero guidarvi tutti verso la pace che solo Dio può dare e che arricchisce ogni cuore. Vi invito a diventare i portatori e i testimoni della mia pace in questo mondo senza pace. Io vi benedico con la mia benedizione materna», è la citazione tratta dal messaggio del 25 luglio 1990, donata alla comunità di Medjugorje in questi giorni di grande festa per l’annuale Festival dei Giovani dal 1 al 6 agosto prossimi. Il tema scelto è «Vivere della Parola di Dio», con l’arrivo di giovani provenienti da tutto il mondo per cicli di preghiera, incontri spirituali e feste assieme ai tanti volontari della Gioventù Francescana di Medjugorje.

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE DELLO SCORSO 25 LUGLIO

Sempre in attesa del nuovo messaggio “consegnato” alla veggente Mirjana, abbiamo ancora negli occhi il precedente testo diffuso in tutto il mondo lo scorso 25 luglio: la Madonna ha invitato per l’ennesima volta a seguire il Figlio suo Unigenito tramite il suo abbraccio materno, spiegando che l’unica vera forza dell’uomo è il suo rapporto vitale con Gesù. Ha sottolineato poi come il Paradiso è possibile già qui sulla Terra se si osservano i comandamenti ma, soprattutto, se riusciamo a vivere tutta quella gioia per cui siamo stati fatti e chiamati dal Signore (anche dentro alle sfide e ai dolori fortissimi dell’esistenza non certo “facile”). Ecco dunque, il testo integrale del messaggio (in attesa di quello nuovo del 2 agosto): «Cari figli! Dio mi ha chiamata per condurvi a Lui, perché Lui è la vostra forza. Perciò vi invito a pregarLo e a fidarvi di Lui, perché Lui è il vostro rifugio da ogni male che sta in agguato e porta le anime lontano dalla grazia e dalla gioia alla quale siete chiamati. Figlioli vivete il Paradiso qui sulla terra affinché stiate bene e i comandamenti di Dio siano la luce sul vostro cammino. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

