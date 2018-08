Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 2 agosto 2018: novità in arrivo nel lavoro per i Toro, e gli altri segni?

Ecco le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per la giornata di giovedì 2 agosto 2018. Toro: per qualcuno di voi vi sono state delle cose nuove nell'ambito del lavoro. Alcuni di voi sono molto presi da una nuova realtà sentimentale. Dall'autunno molte cose andranno molto bene. In questo momento è probabile che sarai molto preso da una storia d'amore. Il cielo è positivo. Agosto è un mese importante per la situazione sentimentale. Se con il partner hai già prese delle decisioni allora questo è il momento di effettuare dei progetti per luna casa futura. Vergine: è ormai da molto tempo che vivete una crisi sentimentale. Ora è il momento di recuperare. Non perdete troppo tempo a cercare di spiegare il perché sia finito un sentimento. Per quest'estate è il momento di approfittare per rinnovare la vostra vita sentimentale e quella lavorativa. Capricorno: cercate di evitare le realtà esagerate. Questo è un momento difficile dal punto di vista economico, dato che vi sono molte spese. In amore vi sono delle storie in bilico, con una Venere che appare dissonante al vostro segno.

Ariete: vi sentite in un momento di grande energia. Non vi piace stare in attesa. Ad agosto avete una Venere che è in opposizione, che vi porta una situazione sentimentale che appare in contrasto e forse leggermente in difficoltà. Dovete fare delle scelte importanti per la vostra vita e nei sentimenti anche avrete bisogno di prendere delle decisioni. Leone: avete una situazione del cielo veramente positiva. Avete un momento in cui possono nascere nuove realtà sia sentimentale che lavorativa. Alcuni di voi hanno forse superato le grandi difficoltà dell'anno precedente. le cose stanno migliorando. Sagittario: dovete superare una serie di problemi, ma rimanere chiusi in queste realtà non vi aiuta. Sono molto importanti i viaggi e i cambiamenti. Giove illumina il vostro segno e tutto quello che state svolgendo adesso sarà positivo per il futuro.

AMORE AL TOP PER...

Amici dell'Ariete, ad agosto avete una Venere che è in opposizione, che vi porta una situazione sentimentale che appare in contrasto e forse leggermente in difficoltà. Dovete fare delle scelte importanti per la vostra vita e nei sentimenti anche avrete bisogno di prendere delle decisioni. Se siete della Bilancia in amore Venere vi illumina e questo vi può portare a delle situazioni molto positive. Se siete dei Pesci state vivendo un momento di cambiamenti. In amore coloro che hanno vissuto una serie di problematiche a luglio, ora hanno la possibilità di recuperare. Per il Cancro Venere è dissonante e in amore ci sono dei problemi, oppure siete stati troppo lontani da qualcuno e questo è il momento di recuperare. Se siete della Vergine, è ormai da molto tempo che vivete una crisi sentimentale. Ora è il momento di recuperare. Non perdete troppo tempo a cercare di spiegare il perché sia finito un sentimento.

LAVORO AL TOP PER...

Gemelli: questo inizio del mese di agosto vi vede con una Venere che è molto positiva. ora è il momento di verificare delle situazioni lavorative importanti che devono essere sottoscritte entro e non oltre ottobre. Una vacanza e un atteggiamento positivo nei confronti della realtà che vi circonda vi spingerà ad essere più forti nella vita. Per i nati sotto il segno dello Scorpione, questo che si prospetta è un altro week end un po’ nervoso, come quelle delle giornate del 28 e del 29. La giornata di giovedì vi spinge a parlare in modo molto chiaro e a risolvere le questioni che possono nascere. Capricorno: cercate di evitare le realtà esagerate. Questo è un momento difficile dal punto di vista economico, dato che vi sono molte spese.

