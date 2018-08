Papa Francesco cambia il catechismo: "pena di morte inammissibile"/ Cosa c'è dietro la svolta

Papa Francesco cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 10.53 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

La pena di morte dichiarata "inammissibile" da parte della Chiesa Cattolica: la svolta di Francesco arriva in rescritto che cambia il Catechismo. Ma da parte del Papa emerge con chiarezza la volontà di non "sconfessare" quelle che sono state le scelte compiute in materia dai suoi predecessori. Come si concilia, dunque, l'inammissibilità appena decretata con la versione originale del Catechismo, secondo cui "supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole" anche "il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani" fosse comprensibile? Nel rescritto si precisa che "la nuova formulazione del n. 2267 del Catechismo esprime un autentico sviluppo della dottrina, che non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori del Magistero". Secondo il Santo Padre, la pena di morte "implica un trattamento crudele, disumano e degradante", e va dichiarata "inammissibile" soprattutto "di fronte alla possibilità dell’errore giudiziario". (agg. di Dario D'Angelo)

L'OBIETTIVO POLITICO DEL VATICANO

Papa Francesco cambia il Catechismo e dichiara inammissibile la pena di morte: una decisione attuata con un rescritto del cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, datato il 1° agosto e pubblicato oggi a mezzogiorno. Come riportato da Avvenire, il Santo Padre ha annunciato la svolta attraverso una lettera inviata ai vescovi di tutto il mondo, firmata dal prefetto Ferrer e dal segretario della Congregazione per la dottrina della fede, l’arcivescovo Giacomo Morandi. Ed è in queste righe che viene confermato quello che è anche un obiettivo "politico" del Vaticano. La Chiesa Cattolica infatti "vuole costituire una spinta a un deciso impegno, anche attraverso un rispettoso dialogo con le autorità politiche, affinché sia favorita una mentalità che riconosca la dignità di ogni vita umana e vengano create le condizioni che consentono di eliminare oggi l’istituto giuridico della pena di morte laddove è ancora in vigore". (agg. di Dario D'Angelo)

UN LUNGO PERCORSO DA GIOVANNI PAOLO II A RATZINGER

La pena di morte è inammissibile: un concetto che per la Chiesa cattolica del Terzo Millennio potrebbe apparire scontato ma che invece soltanto oggi è stato ufficialmente cristallizzato con un rescritto del cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, che sancisce come papa Francesco nell'udienza concessa al porporato lo scorso 11 maggio abbia approvato una nuova redazione del n. 2267 del Catechismo. Nella lettera esplicativa ai vescovi di tutto il mondo, approvata e pubblicata su indicazione proprio del Pontefice, come riporta Avvenire si sottolinea che "la spinta ad impegnarsi per l’abolizione della pena di morte è continuata con i Pontefici successivi" a Giovanni Paolo II, che più volte si era speso per sensibilizzare il mondo intero sul tema. Dal Vaticano, dunque, è forte la volontà di chiarire come la riforma approvata da Papa Francesco, "si situa in continuità con il Magistero precedente, portando avanti uno sviluppo coerente della dottrina cattolica", in quanto "esprime un autentico sviluppo della dottrina, che non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori del Magistero". (agg. di Dario D'Angelo)

LA BATTAGLIA DI RATZINGER

La modifica fondamentale di Papa Francesco si inserisce nel solco dei suoi due grandi predecessori, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: era il neanche tanto lontano 7 gennaio 2008 quando l’attuale Papa Emerito in Vaticano incontrando il corpo diplomatico presso la Santa Sede ebbe modo di augurare l’inizio anno auspicando che l’allora moratoria Onu sulla pena di morte fosse «uno stimolante per il dibattito pubblico sul carattere sacro della vita. Non posso che deplorare ancora una volta gli attacchi continui, perpetrati in tutti i continenti, contro la vita umana», spiegò Papa Ratzinger con amorevole fede ma incessante forza nella denuncia di tali atrocità. In quel stesso frangente, il Pontefice tedesco dichiarò brutale tanto la pena di morte quanto l’aborto, un’azione delittuosa contro la vita umana - seppure, ovviamente, di natura completamente diverse come azioni ed origini. « La Santa Sede - affermò Benedetto XVI - non si stancherà di riaffermare questi principi e questi diritti fondati su ciò che è permanente e essenziale alla persona umana».

IL MEA CULPA DELLA CHIESA

Già nell’ottobre 2017, papa Francesco aveva chiarito il suo pensiero sulla pena di morte, chiedendo scusa per le esecuzioni tenutesi nello Stato Pontificio e dichiarandola conto il Vangelo. La Chiesa sulla pena di morte ha sbagliato, disse ancora e il Catechismo va cambiato, aggiunse parlando in occasione del 25esimo anniversario della promulgazione del catechismo della Chiesa cattolica voluto da Paolo Giovanni II. Nessuno dei predecessori di Bergoglio aveva mai chiesto scusa per le persone ammazzate in nome di Dio dalla Chiesa: “purtroppo anche nello Stato pontificio si è fatto ricorso a questo estremo e disumano rimedio, trascurando il primato della misericordia sulla giustizia” aveva detto (Agg. Paolo Vites)

IL NUOVO CATECHISMO

«La pena di morte è inammissibile». Così Papa Francesco cambia il Catechismo e lo fa con un Rescritto. La lettera del Vaticano ai vescovi sottolinea che la nuova redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica porta avanti uno «sviluppo coerente della dottrina cattolica» che «non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori del Magistero». Quella di papa Francesco è invece una decisione in linea con gli insegnamenti del Vangelo sulla carità. Il Rescritto contro la pena di morte è stato promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore lo stesso giorno, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis. Che Papa Francesco fosse contrario alla pena capitale e che ne chiedesse l'abolizione in tutto il mondo era noto. Ma ora ha disposto proprio su questo argomento un inserimento, approvato lo scorso 11 maggio, ma reso pubblico solo ora, nel testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, che sarà tradotto in tutte le lingue e inserito in tutte le edizioni del testo. (agg. di Silvana Palazzo)

PAPA FRANCESCO: “PENA DI MORTE INAMMISSIBILE”

La pena di morte nella Chiesa, da oggi, viene del tutto “abolita in tutte le forme possibile” all’interno del Catechismo: con un importante modifica al testo base della Chiesa Cattolica, Papa Francesco ha deciso di eliminare anche gli ultimi (pochi) residui di “casi estremi” in cui la pena capitale era ammessa dalla Santa madre Chiesa. «Il Catechismo cambia per dichiarare sempre inammissibile la pena di morte», scrive il Cardinal Ladaria (Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede) nel “rescritto” di Papa Bergoglio con l’aggiunto di un importante impegno svolto con determinazione per «abolirla in tutto il mondo». L’evoluzione del cambiamento di prospettiva in merito alla odiosa pena capitale all’interno della Chiesa vede un primo importante passaggio nel 1992 quando il Catechismo ricordava che «l’insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto la fondatezza del diritto e del dovere dell’autorità pubblica legittima” di rispondere “con pene proporzionate alla gravità dei delitti, senza escludere nei casi di estrema gravità alla pena di morte». Come riporta anche l’Avvenire, nel 1997 la versione venne di nuovo cambiata su stretta decisione di Papa Giovanni Paolo II e dell’allora Prefetto Cardinal Ratzinger (poi Benedetto XVI): la riformulazione vedeva «l’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani».

IL “RESCRITTO” DI PAPA FRANCESCO

In realtà poi la stessa Chiesa ricordava come i casi “limite” fossero ormai inesistenti e che comunque l’inviolabilità della persona umana doveva essere sempre salvaguardata: oggi Papa Francesco rende “ufficiale” ciò che già era consuetudine della Chiesa in tutti questi anni. Per questo motivo il “rescritto” sancisce nel cambiare l’articolo 2267 «Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune.Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi». Il valore riassegnato e ribadito nella comunicazione di Ladaria e Papa Francesco è esattamente quella «inviolabilità e dignità della persona», che rende impossibile e «inammissibile la pena di morte», come spiegava lo stesso Pontefice nel discorso dell’ottobre 2017.

